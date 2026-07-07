Uporabo starih cen nepremičnin podaljšana: kaj to pomeni za socialne prejemke?

Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Pri odločanju o otroških dodatkih, socialni pomoči, štipendijah in drugih pravicah iz javnih sredstev se bodo do začetka leta 2028 še naprej uporabljale ocene vrednosti nepremičnin iz marca 2020. Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim predlaga podaljšanje prehodnega obdobja za uporabo starih ocen vrednosti nepremičnin pri ugotavljanju materialnega položaja posameznikov. Če bo zakon potrdil državni zbor, se bodo pri odločanju o socialnih transferjih do 31. januarja 2028 še naprej uporabljale posplošene tržne vrednosti nepremičnin, določene 26. marca 2020. Sprememba zadeva postopke odločanja o pravicah iz javnih sredstev, med drugim denarni socialni pomoči, otroškem dodatku, državni štipendiji, subvenciji vrtca, ...