Upoštevali so želje stanovalcev in trende

Dodatni prostori za druženje

S prenovo dela doma so povečali bivalne prostore stanovalcev in preuredili sanitarije, tako da ima vsaka soba svojo kopalnico. Foto arhiv DSO



Načrtujejo še dve sanaciji

V Domu starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik so po štirih letih prenove, ki je bila precej zahtevna, saj je potekala ob polni zasedenosti, končali energetsko sanacijo in prenovo stanovanjskega dela enote Bokalce, v katerem je 123 stanovalcev. Enota, v kateri je skupaj 378 stanovalcev, letos praznuje 65 let delovanja.»Pri prenovi smo upoštevali želje trenutnih stanovalcev, pa tudi trende in napovedi, kaj bodo potrebovali stanovalci, ki bodo v naš dom prišli čez dvajset let. Potrebe in pričakovanja stanovalcev se namreč spreminjajo. Izhajali smo iz svoje lokacijske prednosti, saj ima dom redno avtobusno povezavo s središčem mesta ter obilo zelenih površin z bogatimi možnostmi za telesno dejavnost stanovalcev,« je poudarila mag. Melita Zorec, direktorica DSO Ljubljana Vič - Rudnik.S prenovo dela doma so povečali bivalne prostore stanovalcev, preuredili sanitarije, tako da ima vsaka soba svojo kopalnico, vgradili sistem požarne varnosti in aktivne požarne zaščite ter zamenjali električne in strojne napeljave. Prav tako so pridobili dodatne prostore za druženje in prostočasne dejavnosti stanovalcev. Zamenjali so stavbno pohištvo, izolirali fasado in podstrešje ter uredili prezračevanje celotne stavbe, tudi pralnice in kuhinje.»Skrbno načrtovanje preselitev stanovalcev, upoštevanje njihov potreb in navad, usklajenost in dobro sodelovanje zaposlenih ter prilagajanje in potrpežljivost stanovalcev in njihovih svojcev so nam omogočili, da smo prenovo izpeljali uspešno in v predvidenem času,« je še dejala Zorčeva. Investicija je bila vredna več kot dva milijona evrov, pri čemer so pridobili dobrega pol milijona nepovratnih sredstev iz evropskih skladov za energetsko sanacijo in prenovo depandanse. Ves preostali denar so zagotovili sami, brez pomoči države.V domu, ki je javni socialnovarstveni zavod, je sicer skupaj 570 stanovalcev, še 192 jih je v enoti Kolezija. V prihodnosti bi radi prenovili še staro stavbo na Bokalcah ter celoten dom na Koleziji. Vendar še ni znano, kdaj bosta ta dva projekta izvedena; v domu upajo, da bodo skupaj z lastnikom, to je vlado, čim prej našli ustrezne rešitve za sanacijo in potrebne finančne vire.