Uprava: Odločite se za posvojitev, ne nakup mačk

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob podatku, da je v slovenskih zavetiščih trenutno v oskrbi okoli tisoč mačk. Vse, ki razmišljajo, da bi imeli to žival, poziva, naj se odločijo za posvojitev, ne nakup. Posvojitev je družbeno odgovorno dejanje, so v upravi zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so navedli, slovenska zavetišča vsako leto sprejmejo približno 2000 psov in skoraj 10.000 mačk. Približno polovica psov, sprejetih v zavetišča, je izgubljenih in se vrnejo k svojemu lastniku, približno 45 odstotkov sprejetih psov pa najde nove skrbnike.

Le 20 odstotkov sprejetih mačk hitro najde nov dom

FOTO: Društvo za zaščito živali Kranj

Pri mačkah pa je slika drugačna. Približno 60 odstotkov sprejetih mačk je prostoživečih in jih zavetišče po sterilizaciji ali kastraciji vrne v okolje, kjer so bile odlovljene. Približno 20 odstotkov sprejetih mačk hitro najde nov dom, veliko število mačk pa ostane v posameznih zavetiščih v dolgotrajni oskrbi. To predstavlja veliko težavo in finančno breme za lokalne skupnosti in zavetišča, so opozorili v upravi.

Razlogi za veliko število mačk so po njihovih navedbah zlasti nenadzorovano razmnoževanje, odvrženi mačji mladiči in zapuščene mačke.

Z novelo zakona o zaščiti živali iz leta 2025 je bilo sicer uvedeno obvezno označevanje lastniških mačk, kar naj bi dolgoročno pripomoglo k boljšemu obvladovanju populacije mačk.

Oskrbniki pomagajo pri izbiri

Uprava pa vendarle vse, ki razmišljajo, da bi imeli to žival, spodbuja, da se namesto nakupa raje odločijo za posvojitev živali iz enega od slovenskih zavetišč. »Oskrbniki v zavetiščih bodočim posvojiteljem pomagajo pri izbiri živali, ki bi bila primerna zanje. Pri svetovanju upoštevajo življenjske okoliščine in bivalne pogoje posvojitelja,« so pojasnili pristojni.

Četudi večina bodočih skrbnikov ob posvojitvi najprej pomisli na mladičke, so prepričani, da ima posvojitev odrasle živali številne prednosti. »Odrasle mačke imajo že izoblikovan značaj, so bolj umirjene in sobno čiste. Mladički s seboj prinesejo več začetnih stroškov, pri odraslih mačkah pa so ti stroški večinoma že kriti. Poleg tega so vse mačke iz zavetišč že sterilizirane ali kastrirane,« so zapisali.