Uprava za jedrsko varnost odpoklicala izdelek zaradi radioaktivnosti

Uprava za jedrsko varnost je bila prek sistema IAEA USIE obveščena o prepovedi prodaje terapevtske blazine, ki se sicer prodaja na nemški spletni strani Vitori, vendar jo je mogoče naročiti tudi v Slovenijo.

Terapevtska blazina Vitori VitaMat vsebuje plast s tako imenovano ionizirajočo mineralno tkanino, ki vsebuje material s vsebnostjo naravno prisotnih radioaktivnih snovi. Izdelek tržijo kot blazino s posebnimi terapevtskimi učinki, med katerimi navajajo »izboljšanje notranjega ravnovesja in naravne regeneracije«, »podporo pri lastni tvorbi vitamina D«, podporo pri »povezovanju s samim seboj« in »podporo pri naravnih ritmih«.

Radioaktivne snovi v blazini oddajajo ionizirajoče sevanje. Ob poškodbi ali odprtju izdelka je radioaktivna snov dostopna in jo je mogoče zaužiti ali vdihniti. Zaradi uporabe izdelka je lahko uporabnik izpostavljen čezmerni ravni ionizirajočega sevanja, ki lahko povzroči škodljive učinke na zdravje, so opozorili pri Upravi za jedrsko varnost.

Uvoz in prodaja takšnih izdelkov z negativnimi ioni sta v Sloveniji prepovedana, so poudarili in kupce opozorili, da bodo previdni pri nakupih izdelkov, ki se oglašujejo kot izdelki s posebnimi učinki. Tvegani so zlasti, če so opisani kot izdelki, ki vsebujejo negativne ione, kot »energijski«, »kvantni«, »bio-energijski« ali jih oglašujejo s podobnimi trditvami o domnevnih zdravstvenih učinkih.

Če potrošniki že imajo takšen izdelek in sumijo, da vsebuje radioaktivno snov, naj izdelek v zatesnjeni embalaži odvržejo med komunalne odpadke, so še opozorili.