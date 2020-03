FOTO:Uprava za pomorstvo končno v novih prostorih

Odprtje novih prostorov Uprave za pomorstvo. Foto Boris Šuligoj

Novi prostori in nadzorni center, ki še čaka na novo opremo za nadzor plovbe. Foto Boris Šuligoj

Novi prostori URSP kot galerijski prostor. Foto Boris Šuligoj

Jadran Klinec, direktor URSP pred sidrom ladje Coste, ki ga je v enem delu neurje zlomilo. Sidro je podaril podjetnik Lean Fonda. Foto Boris Šuligoj

Koper - Usoda slovenskega ladjarstva visi na nitki. Zato bi morala država narediti vse, da ohrani ladjarsko podjetje, ali pa ga ustanovi in začne vse znova. Tako, kot je to storila pred več kot 60 leti z ladjo Martin Krpan, kajti ladjarstvo je temelj pomorske naravnanosti države in osnova za izobraževanje strokovnjakov z različnih področja pomorstva. Tako je pred dnevom pomorstva in ob odprtju novih prostorov povedal direktor Uprave RS za pomorstvoPo 20 letih prizadevanj in šele leto dni po dograditvi je uprava za pomorstvo ob tokratnem prazniku dočakala uradno odprtje novih prostorov, ki bodo omogočili bistveno popolnejši in tehnično posodobljen nadzor prometa in drugih dogodkov na morju. Stavbo, tik ob potniškem terminalu in z idealnim pogledom na Luko Koper, je zasnoval arhitekt. Uprava za pomorstvo je pridobila 1330 kvadratnih metrov, kar je vsaj dvakrat več od sedanjih površin, ki so jih imeli na treh lokacijah. Poleg nadzora prometa na morju, iskanja in reševanja, intervencij ob onesnaženjih morja, opravljajo tudi naloge pomorske inšpekcije nad ladjami in pristanišči, inšpekcijo plovbe po celinskih vodah, nadzor izvajanja koncesijske pogodbe, ki jo ima Luka Koper, certifikacijo in registracijo vseh plovil in pomorščakov, izpite za voditelje čolnov (povprečno 3000 na leto) in druge splošne upravne zadeve, ki se tičejo morja,Za objekt in opremo je infrastrukturno ministrstvo namenilo 4,2 milijona evrov. V nove prostore se bodo prvi uradi začeli seliti že čez teden dni. Nadzorni center nad plovbo ladij bo do konca leta še deloval v stari stavbi na Ukmarjevem trgu, saj morajo do tedaj pridobiti in v novem kontrolnem centru namestiti povsem novo opremo, vredno 2,2 milijona evrov iz kohezijskih sredstev, ki bo bistveno dopolnila sistem nadzora na morju.Nova stavba je v dobršni meri tudi galerija umetniških del, saj so vanjo namestili številna dela slovenskih umetnikov, ki jih niso mogli razstaviti v Luki Koper, Splošni plovbi Portorož in Pomorskem muzeju Piran. Nekaj del pa so posodili tudi iz zasebnih zbirk. Posebno simboličen pomen pa ustvarja 3 metre široko, 8 metrov dolgo in 12 ton težko sidro, ki so ga postavili pred novo upravno stavbo v Kopru. Sidro je portoroški podjetnikpodaril Upravi za pomorstvo pod pogojem, da na darilo v obliki velikega sidra to daritev primerno zapišejo. Po njegovem mnennju je sidro nekaj posebnega, saj je pripadalo eni od potniških ladij Coste Crociere, vendar se je en del sidra v hudem neurju zlomilo in zato kljub svoji mogočnosti priča o še mogočnejših silah, ki delujejo na morju.Uprava za pomorstvo je sprva načrtovala, da bo v neposredni bližini stavbe uredila 7 privezov za svoja službena plovila, vendar se je izkazalo, da bi bila naložba predraga. Bistveno racionalneje bo tudi za državna plovila najeti priveze v bližnji Marini Koper.