Uprava za varno hrano odpoklicala živilo

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala korejske instant riževe svaljke Topokki sir proizvajalca Agricultural Company Corporation Youngpoong. Razlog za odpoklic je okvarjena vrečka za absorpcijo kisika, zaradi česar se lahko živilo predčasno pokvari.

Znamka izdelka je Yopokki, serijska oznaka izdelka je 18-12-2026, rok uporabe pa 18. 12. 2026.

Živilo potencialno predstavlja tveganja zaradi možne rasti bakterij in plesni.

Uprava kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz uprave.