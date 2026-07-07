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    Slovenija

    Uprava za varno hrano odpoklicala živilo

    Živilo potencialno predstavlja tveganja zaradi možne rasti bakterij in plesni.
    Živilo potencialno predstavlja tveganja zaradi možne rasti bakterij in plesni. Fotografija je simbolična. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Galerija
    Živilo potencialno predstavlja tveganja zaradi možne rasti bakterij in plesni. Fotografija je simbolična. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    STA
    7. 7. 2026 | 16:27
    1:09
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    Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala korejske instant riževe svaljke Topokki sir proizvajalca Agricultural Company Corporation Youngpoong. Razlog za odpoklic je okvarjena vrečka za absorpcijo kisika, zaradi česar se lahko živilo predčasno pokvari.

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    Novi odpoklici izdelkov v Mercatorju in Sparu

    Znamka izdelka je Yopokki, serijska oznaka izdelka je 18-12-2026, rok uporabe pa 18. 12. 2026.

    Živilo potencialno predstavlja tveganja zaradi možne rasti bakterij in plesni.

    Uprava kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz uprave.

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