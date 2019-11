Uprava za varno hrano prepozno in napačno obvestila ljudi

Uprava za varno hrano kmetijskega ministrstva in potrošnikov ni pravočasno in ustrezno obvestila o nedovoljenem aditivu v čevapčičih, je ugotovila komisija, ki jo je ustanovila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. A kršitve po besedah Pivčeve niso tako hude, zato so vodstvu uprave naložili le popravljalne ukrepe.



Uprava bi morala o nedovoljenem aditivu v čevapčičih vodstvo ministrstva in javnost obvestiti že 6. junija letos, ko so bili znani prvi rezultati odvzema vzorcev, vendar je ministrica za nepravilnosti izvedela šele 7. oktobra, javnost pa je bila o njih obveščena dan pozneje. V prihodnje se bo morala uprava hitreje odzivati na dvome o nepravilnostih, pa tudi na prijave potrošnikov in izboljšati komunikacijo z njimi.

Možnost, da ima kdo izdelek še doma

Komisija, ki jo je vodila glavna inšpektorica inšpektorata za kmetijstvo Saša Dragar Milanovič, je ugotovila, da je uprava potrošnike zavajajoče obvestila, kako naj ravnajo z mesnimi pripravki, ki so jih že kupili in so bili še uporabni, ali pa so jih zamrznili za kasneje. Sporočala je, da zamrzovanje mesnih pripravkov ni običajna praksa shranjevanja, kar ne drži. Po priporočilih živilske stroke se lahko takšna živila zamrzujejo za tri do štiri mesece. V nasprotnem primeru bi moralo na živilu biti označeno, da ni primerno za zamrzovanje.



Ker so bili pozitivni vzorci v prometu še konec avgusta in septembra, obstaja možnost, da imajo potrošniki ta živila lahko še doma. Zato je bilo upravi naloženo, da jih mora takoj obvestiti, naj jih ne uživajo.



Dragar Milanovičeva je naštela še več drugih nepravilnosti (prepočasno reševanje prijav potrošnikov, neusklajeno vodenje inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov inšpektorjev, neizvajanje notranjega nadzora …). Poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov bo moralo vodstvo uprave ministrici posredovati do 28. februarja.

Inšpektorji delajo dobro, a jih je premalo

Inšpektorji uprave za varno hrano svoje delo opravljajo dobro, vendar jih je premalo, je glavno ugotovitev o pregledu ureditve in organiziranosti uprave povzel Bojan Pahor, predsednik druge delovne skupine, ki je pod drobnogled vzela upravo.



Za zagotavljanje varne hrane na upravi skrbijo v okviru treh področij: za hrano, varstvo rastlin in veterinarstvo. Čeprav so enakovredna, to v strukturi vodenja uprave ni najbolj vidno, je dejal Pahor. Vsi direktorji območnih uradov so namreč veterinarji, prav tako direktorica inšpekcije. Smiselno bi bilo, da se mesto direktorja inšpekcije razširi na tri enakovredne vodje: za veterinarstvo, varstvo rastlin in hrano, je predlagal.



Rešitvi za kadrovsko okrepitev sta po njegovem dve: oblikovanje specializiranih ekip, ki se bi na terenu ukvarjale le z določenimi strokovnimi nalogami, denimo aditivi, označbami ali odobritvijo obratov, ali pa prenos nekaterih nalog nadzora na zunanje izvajalce, ki bi bili strokovno usposobljeni in certificirani.