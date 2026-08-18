Uprave enote dvakrat na teden odprte do 19. ure?

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matoz je v ponedeljek za POP TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Minister sicer pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji, sindikatov pa doslej z njimi ni seznanil.

Minister za notranje zadeve in javno upravo Matoz je v ponedeljek za POP TV povedal, da je v postopku priprave sprememba uredbe, s katero bodo spremenili delovni čas upravnih enot tako, da bodo te ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Po njegovih besedah je pravilno, da bi ljudem omogočili, da lahko na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim za to ni treba vzeti dopusta.

Franci Matoz meni, da bo sprememba v korist državljanov. FOTO: Blaž Samec

Matoz meni, da upravne enote s prilagoditvijo spremenjenemu delovnemu času ne bodo imele nikakršnih težav, saj bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi zato obseg ur ohranili enak. Podobno so danes za STA pojasnili tudi na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, kjer so, kot so zapisali, prepričani, da je »treba delovanje javne uprave čim bolj približati ljudem, torej uporabnikom storitev, kar je tudi eden od korakov za uresničevanje ciljev, zapisanih v koalicijski pogodbi«.

Predlog na prvi naslednji seji vlade

Kot so navedli, so spremembe predpisov, ki urejajo to področje, v medresorskem usklajevanju. Podrobnosti sprememb pa zaenkrat niso predstavili, njihovo predstavitev so napovedali po sprejetju na seji vlade. Kot je za POP TV dejal Matoz, bo vlada spremembo uredbe obravnavala na prvi naslednji seji in skoraj prepričan je, da bo sprejeta.

Predsednik konference sindikatov upravnih enot, ki je del Sindikata državnih organov Slovenije, Dragan Stanković je za STA povedal, da so za načrtovano spremembo izvedeli iz ponedeljkovega pogovora ministra na televiziji. Ker od nastopa vlade ni nihče nakazal, da se pripravlja sprememba uredbe o delovnem času v organih državne uprave, je bilo to zanje kar veliko presenečenje, je pojasnil.

Zaenkrat se po njegovih besedah težko odzovejo na predlog, saj vedo zgolj, kar je povedal minister, uradnega besedila pa nimajo. Bi pa takšna sprememba prinesla posledice ne le za uporabnike upravnih enot, ampak tudi za zaposlene, pravi Stanković.

Verk: Vsaj za mnenje bi povprašali

Po besedah predsednika Sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka ima delodajalec oz. država pravico, da uredi uradno poslovanje z uredbo. Bi pa sam vsaj iz načelnih razlogov, zaradi socialnega miru, priporočal vladi, da pred sprejetjem takšnih sprememb pridobi vsaj mnenje sindikata, četudi to ni obvezujoče.

Pri spremembah, ki vplivajo na pogoje za zaposlene, zakon nalaga delodajalcu, da o tem seznani sindikat, je dejal Verk. Glede na to, da je minister povedal, da pričakuje, da bo sprememba sprejeta na prvi naslednji seji vlade, pa meni, da so na vladni strani že trdno odločeni in ne bodo iskali mnenja sindikata.

Frančišek Verk bi priporočal vladi, da pred sprejetjem takšnih sprememb pridobi vsaj mnenje sindikata, četudi to ni obvezujoče. FOTO: Ljubo Vukelič

Ob tem Verk ugotavlja, da takšen pristop ni novost. Če so nekdaj mnenja sindikatov pretehtali in jih, če so jih ocenili kot koristna, tudi upoštevali, pa so sindikat po njegovih besedah v zadnjih treh, štirih mandatih, ko je šlo za spremembe zakonodaje ali uredb, prezrli oz. »bolje rečeno, ignorirali«. Kot takšen primer je izpostavil tudi postopek priprave zakona o splošnem upravnem postopku v prejšnjem mandatu.

Verk je tudi opozoril, da podaljšanje delovnega časa ne bo rešilo najbolj perečih težav na upravnih enotah, denimo zaostankov pri gradbenih in kmetijskih zadevah, saj so tu postopki dolgi zaradi obilice različnih soglasij, na katere morajo počakati tudi svetovalci na upravnih enotah, saj jim to narekuje zakon. Verk meni, da bi lahko razmere izboljšali z izboljšanjem organizacije dela v celi paleti državnih inštitucij.