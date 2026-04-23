Ker dolgotrajne oskrbe ni, pristojni v zameno nudijo denar

Odločbo o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe sta naša bralca s štajerskega konca, stara 78 in 83 let, dobila že pred pol leta. Živita doma in tam tudi želita storitve, a jih ne dobita. Pristojni jima odgovarjajo, da jim jih zaradi pomanjkanja kadra ne morejo zagotoviti in naj raje vzameta denarni prejemek. A to zavračata, saj potrebujeta pomoč in podporo pri opravilih. Tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) in drugi vpleteni opozarjajo, da so smisel dolgotrajne oskrbe storitve, najhitreje pa raste prav število upravičencev do denarnega prejemka.