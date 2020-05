Upravljavci kopališč ne bodo policaji

»Maske bomo lahko prenehali uporabljati, pričakuje se tudi nadaljnje rahljanje ukrepov. Toda ljudje ostajajo previdni in se vedejo samozaščitno, kar je prav. Upravljavci kopališč bomo upoštevali navodila NIJZ, a zagotovo se ne bomo šli policajev! Plaže so prostor, kjer se morajo obiskovalci počutiti sproščeno in lepo,« pravi Gašpar Gašpar Mišič, ki kot direktor Okolja Piran skrbi za občinske plažne površine. Večina upravljavcev bo plaže uradno odprla sredi junija, a če bo vreme lepo, je kopalce pričakovati tudi ta konec tedna. Temperatura morja se sicer trenutno giblje malo nad 18 stopinjami Celzija. V ...