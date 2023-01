Upravno sodišče odpravilo nezakonit odlok

V nadaljevanju preberite:

Spomnimo: ne glede na to, da so februarja 2021 med zasavskimi občinami še potekali pogovori o možnosti sporazumnega razhoda s Trboveljčani, so se ti iz skupnega projekta odločili samovoljno oditi. S tem so po mnenju občin, ki so v projektu ostale, Cerozu povzročili materialno škodo in ogrozili delovna mesta – na Cerozu je bilo tedaj 34 zaposlenih –, saj družba ob domala istih stroških ni bila sposobna v tako hitrem času nadomestiti izpada tretjine prihodkov. Poleg tega so jo bremenile pretekle izgube, dolgovi do dobaviteljev in nakopičene zaloge lahke frakcije.