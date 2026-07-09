Upravno sodišče potrdilo dovoljenje za odstrel 206 medvedov

Upravno sodišče je potrdilo zakonitost dovoljenja za odstrel 206 rjavih medvedov, ki ga je maja lani izdalo ministrstvo za naravne vire in prostor. Sodišče je zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green in ugotovilo, da je ministrstvo dovoljenje izdalo skladno z zakonodajo. S pravnomočnostjo sodbe je prenehala veljati začasna prepoved izvajanja odstrela, zato se lahko ukrep znova izvaja. Dovoljenje velja do 31. decembra.

Ministrstvo za okolje in prostor je pravnomočno sodbo prejelo 30. junija. Gre že za četrti primer po letu 2020, ko je upravno sodišče po začasni ustavitvi odstrela na koncu pritrdilo odločitvi ministrstva in dovoljenje ocenilo kot zakonito.

Ministrstvo pravi, da je namen odstrela preprečevanje resne škode ter zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi. Dovoljenje zajema 176 lovišč na območjih z največjo gostoto rjavih medvedov. Sodišče je v sodbi pritrdilo tudi strokovnim podlagam, na katerih je ministrstvo utemeljilo svojo odločitev. Med njimi so mnenja zavoda za gozdove, zavoda za varstvo narave ter več strokovnih analiz in raziskav.

Preden je sodišče julija lani začasno zadržalo izvajanje dovoljenja, so lovci odstrelili 22 medvedov. Po uvedbi začasne prepovedi so pristojni varnost ljudi zagotavljali z interventnimi odstrelom posameznih živali, ki so ogrožale ljudi. Letos je ministrstvo izdalo enajst ustnih odločb za interventne odstrele.

Ob tem opozarjajo na spletno orodje medvedofon, prek katerega lahko prebivalci prijavijo opažanje velike zveri, če ta predstavlja nevarnost za ljudi.

Po podatkih zavoda za gozdove so lani poginili še štirje rjavi medvedi. Enega je povozilo vozilo, pri dveh vzrok smrti ni znan, eden naj bi poginil naravne smrti.

Po zadnji strokovni oceni, ki je bila objavljena lani spomladi, pri nas živi približno 954 rjavih medvedov, interval zaupanja znaša od 880 do 1050 osebkov. V lanskem poročilu o genetskem monitoringu je ocena, da je varstveno stanje populacije ugodno. Kakšen vpliv je imela enoletna ustavitev odstrela na številčnost populacije, za zdaj ni znano. Zavod za gozdove bo to ocenil z matematičnimi modeli.

Rjavi medved ostaja zavarovana vrsta, vendar zakon dopušča poseg v populacijo, če ni druge ustrezne rešitve, če ukrep ne ogroža ugodnega stanja populacije ali če je nujen za preprečevanje resne škode ali zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi. Ministrstvo je napovedalo, da bo tudi v prihodnje odločitve o upravljanju populacije sprejemalo na podlagi strokovnih mnenj in znanstvenih podatkov.