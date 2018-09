Upravno sodišče pritrdilo AVK - odločitev zoper United Group ni zadržana

Družba United Group – v lasti ima internetnega in kabelskega ponudnika Telemach, zanima pa se tudi za nakup Pop TV-ja in A kanala – bo očitno morala začeti s pripravami za prodajo športnih programov iz sheme Sport Klub. Upravno sodišče je namreč pritrdilo Agenciji za varstvo konkurence (AVK) in zavrnilo zahtevo po začasnem zadržanju izvrševanja odločbe.Iz družb United Group so že v torek sporočili , da so se zoper odločitev AVK pritožili z vsemi možnimi pravnimi sredstvi. Vložili so tožbo na upravno sodišče in zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero so sodišču predlagali, naj do pravnomočne odločitve o tožbi zadrži učinkovanje in izvršitev odločbe. Sodišče je njihovo zahtevo zavrnilo, saj da ta ni utemeljena. O tožbi še odloča.AVK je 4. septembra izdala odločbo , v kateri ugotavlja, da je koncentracija športnih programov sheme Sport Klub v rokah družbe United Group neskladna s pravili konkurence. V 90 dneh od prejema odločbe bo tako morala družba iz svojih podjetij izločiti vsa materialna in nematerialna sredstva (kapital, zaposlene, licence …) športnih programov in pripraviti vse za prodajo.V prihodnjih šestih mesecih naj bi tako novega lastnika dobili programi SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK1 HD, SK2 HD, SK3 HD, SK HD, SK Golf, SK Golf HD in Fishing and Hunting. V tem obdobju bo moral United Group sproti obveščati AVK o vseh dejavnostih (sestankih, pogajanjih …), ki so neposredno povezane s prodajo. Pred končno prodajo pa bo morala pridobiti tudi soglasje agencije.Kot smo že poročali, je AVK družbo United Group vzela pod drobnogled leta 2013, ko je Siol TV ostal brez programov Šport klub. V istem času pa so Telemach (kot že omenjeno, je ta v lasti United Group) in drugi operaterji normalno oddajali programe.Če bo družba United Group neuspešna, to pomeni, da so pet let nezakonito prodajali športne programe, za kar je zagrožena visoka globa.Odločitev sicer ni neposredno povezana z zanimanjem United Groupa za nakup Pro plusa oziroma Pop TV-ja in A kanala, a odločba AVK nakazuje, kakšna bi lahko bila odločitev agencije tudi o tem vprašanju.