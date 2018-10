Upravno sodišče ugodilo Trilarju in Bratuškovi

Kranj – Upravno sodišče je v zadevi skupne liste kandidatov Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja za kranjski mestni svet ugodilo njuni pritožbi in zadevo vrnilo v odločanje občinski volilni komisiji, ki je listama pred dnevi odrekla pravico sodelovaja na lokalnih volitvah. Omenjena sicer za župana podpirata Iztoka Puriča.



Občinska volilna komisija v Kranju mora zdaj ugotoviti, v čem konkretno obstajajo formalne pomanjkljivosti v imenu liste kandidatov za mestni svet in se opredeliti do »popravka«.



Lista Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja imata tri dni, da pomanjkljivosti odpravita, s tem pa bo imela tudi OVK še vedno čas, da v zakonskem roku ponovno odloči o listi kandidatov.