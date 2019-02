Upravno sodišče zavrnilo pritožbo Borisa Popoviča

Bržan pričakoval takšno odločitev

Aleš Bržan je verjel v takšen razplet. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Upravno sodišče je zavrnilo pritožbo nekdanjega župana Kopra, ki je zaradi domnevnih nepravilnosti na zadnjih županskih volitvah zahteval ponovno štetje glasovnic.Sodišče je ugotovilo, da pri odločitvi občinske volilne komisije glede neveljavnih glasovnic ni bilo nič narobe. Ponovnega štetja glasov zakon niti ne predvideva. Enemu volivcu invalidu je bila na volišču za predčasno glasovanje kršena ustavna pravica, a to po mnenju sodnikov ni bistveno vplivalo na končni izid.Popovič je pred objavo sodbe dejal, da bo zahteval dokončne odločitve na vseh instancah, kar bi lahko pomenilo, da se bo morda pritožil tudi na ustavno sodišče. Po naših informacijah se bo nekdanji koprski župan še odločil, ali bo nadaljeval pritožbeni postopek.Sedanji županje komentiral odločitev upravnega sodišča na novinarski konferenci: »Pričakovali smo, da bo upoštevana volja ljudstva. Glede na to, da gre za sodbo v imenu ljudstva, lahko začnemo neobremenjeno izvajati program, izzivov ne bo manjkalo. Razumno bomo razvijali mesto in podeželje.«Med prvimi prihodnjimi potezami je napovedal sprejetje proračuna in začetek sprejetja krovnega prostorskega načrta.Popovič je 11. januarja letos vložil pritožbo proti sklepu koprskega občinskega sveta, ki je 21. decembra ugotovilo, da lahko Aleš Bržan začne izvrševati funkcijo župana Mestne občine Koper. Sodišče je imelo 30 dni časa, da na pritožbo odgovori. Upravno sodišče je medtem že zavrnilo začasno odredbo, s katero bi v Kopru zadržali izvolitev novega župana.Popovič, ki je bil koprski župan zadnjih 16 let oziroma štiri mandate, je v drugem krogu županskih volitev, ki je bil 2. decembra lani, zgolj za 17 glasov izgubil proti Bržanu. Popovič in njegov odvetniksta zaradi dvoma o pravilnosti izvedbe volitev oziroma štetja glasov podala ugovor na občinsko volilno komisijo, a ga je ta zavrnila, nato sta se pritožila še na koprski občinski svet in tudi ta je Popovičevo pritožbo zavrnil in za župana potrdil Bržana.»Zame je pomembno, da je upravno sodišče presodilo, da so se na volitvah morda zgodile kršitve, ki so vredne presoje, a naj to ne bi imelo vpliva,« je odločitev upravnega sodišča komentiral Popovičev odvetnik Franci Matoz. Ali bodo nadaljevali pritožbeni postopek na ustavnem sodišču, se bodo odločii na osnovi podrobno prebrane sodbe.Popovič je na vprašanje, ali pogreša župansko funkcijo, odgovoril, da ne, saj je to od njega zahtevalo preveč odrekanja, kljub temu pa si želi, da se položaj s štetjem glasov razčisti. Pred dnevi je skupaj s podjetnikomsklical nenavadno novinarsko konferenco, ki se je je udeležil tudi Aleš Bržan, in se opravičil vsem, ki jih je med svojimžupanovanjem morda užalil.Odločitev upravnega sodišča je na tej povezavi http://www.sodisce.si/usrs/objave/2019020709124356/