Ura resnice za Matjaža Hana bodo lokalne volitve

Še pred volilnim kongresom, ki bo predvidoma v prvih mesecih prihodnjega leta, bo imela stranka SD v soboto v Murski Soboti statutarni kongres, katerega cilj je racionalizacija delovanja stranke in krepitev notranje demokracije. Ali se bo predsednik Matjaž Han obdržal na vrhu stranke, je odvisno od rezultata na lokalnih volitvah in političnih ambicij evropskega poslanca Matjaža Nemca, ki ga del stranke vidi kot naslednjega naravnega kandidata za predsednika.

Iz stranke SD so sporočili, da bo več kot 300 delegatov na 16. kongresu Socialnih demokratov sprejemalo nov statut, s katerim želijo okrepiti delovanje Socialnih demokratov ter prilagoditi notranjo organiziranost in delovanje stranke aktualnim izzivom. Sogovorniki iz stranke ocenjujejo, da gre predvsem za lepotne spremembe statuta, ki bi potrebovala korenitejše spremembe.

Statut stranke SD tudi določa, da se vsaka štiri leta oziroma najpozneje v roku enega leta po volitvah v državni zbor opravijo volitve organov. Ker so bile državnozborske volitve 22. marca, mora biti volilni kongres stranke izpeljan do omenjenega datuma naslednje leto.