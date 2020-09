Ura resnice za zaščiteno ime teran

LUXEMBOURG – Danes ob 11. uri bo Splošno sodišče EU objavilo sodbo o slovenski tožbi proti evropski komisiji glede hrvaške izjeme za uporabo imena teran.



Jabolko spora je delegirani akt, s katerim je evropska komisija leta 2017 dovolila Hrvaški rabo imena teran kot sorte vinske trte za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra. Na etiketah tega vina mora biti ime vinske trte teran napisano z manjšimi črkami. Na Krasu sicer v posebnih razmerah pridelujejo teran iz trte refošk.



V evropski komisiji se sklicujejo na pristojnost iz uredbe o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov. Skladno z njo lahko naredijo izjemo od prepovedi uporabe zaščitene označbe, kot je vino teran, za ime vinske trte, tako da upoštevajo obstoječo prakso označevanja.



Ker evropski parlament in svet EU (v njem so zastopane države članice), nista ugovarjala delegirani aktu, kot ga je spisala evropska komisija, je začel veljati. Slovenija je sicer prepričana, da so v evropski komisiji prekoračili svoje pristojnosti, da zahteva za izjemo ni bila vložena pravočasno pred vstopom Hrvaške v EU, da so ravnali retroaktivno …



Slovenija še zatrjuje, da je evropska komisija posegla v že zaščiteno označbo porekla za vino teran in legalizirala že obstoječe nezakonito označevanje terana na Hrvaškem. Na hrvaškem trgu so se namreč že pred sprejetjem delegiranega akta pojavljala vina z imenom teran, ki ga je zaščitila Slovenija, ne da bi država ukrepala proti trgovcem in proizvajalcem.



V evropski komisiji ves čas ponavljali, da teran ostaja zaščiteno slovensko vino in tega imena na trgu EU ne sme uporabljati nihče drug.



Pritožba na sodbo je sicer mogoča, a ni pričakovano, da bi se poražena stran odločila za tak korak. Če Slovenija izgubi, bo položaj ostal enak kot po sprejetju delegiranega akta. Sicer pa že tako lahko opozarja Bruselj, da so na hrvaškem trgu vina, ki se prodajajo kot teran v nasprotju z veljavnimi pravili za izjemo.