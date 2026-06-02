    Uradni Tel Aviv lahko Tonetu Kajzerju zaploska

    Kandidat za zunanjega ministra, ki po vzoru gibanja MAGA v ospredje potiska interese Slovenije, prisega na surovi realizem v zunanji politiki.
    Zaradi washingtonske afere odpoklicani veleposlanik Tone Kajzer je poudaril pomen kakovostnih kadrov v diplomaciji. FOTO: Leon Vidic
    Zaradi washingtonske afere odpoklicani veleposlanik Tone Kajzer je poudaril pomen kakovostnih kadrov v diplomaciji. FOTO: Leon Vidic
    Uroš Esih
    2. 6. 2026 | 13:09
    2. 6. 2026 | 14:05
    8:20
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Proaktivna, pragmatična in verodostojna zunanja politika, ki vedno postavlja interese Slovenije na prvo mesto, bo vodilo ministrskega kandidata za zunanjo politiko Toneta Kajzerja. Napovedal je, da se bo držal koalicijske pogodbe, v kateri je zapisana krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato.

    Kajzer ocenjuje, da je Slovenija del jedrne EU, ne njene periferije. Posebno pozornost bo namenil odnosom z Nemčijo in Francijo kot ključnima državama v EU. Prvi koncentrični krog naših odnosov predstavljajo sosedski odnosi, predvsem s Hrvaško, in odnosi z državami srednje Evrope. Temu sledijo slovenska podpora širitvi EU pa učinkovita skrb za zamejce in Slovence po svetu.

    Tone Kajzer

    SDS

    - Rojen: 9. julija 1966

    - Izobrazba: univerzitetni diplomirani ekonomist

    - 20. septembra 2022 ga je predsednik republike Borut Pahor z ukazom odpoklical s položaja veleposlanika v ZDA.

    - Med tretjo Janševo vlado je bil državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve, med drugo pa državni sekretar v kabinetu predsednika vlade.

    - Bil je veleposlanik na Finskem in v Estoniji ter veleposlanik na Danskem.

    Kandidat se zavzema za krepitev gospodarske diplomacije, ki postaja najpomembnejši inštrument zunanje politike. Izpostavil je pobudo Treh morij, kjer ima Slovenija pomembno geografsko lokacijo.

    Steber varnosti za Kajzerja ostajajo transatlantski odnosi, ki so v zadnjem obdobju podvrženi spremembam. Pomemben del slovenske zunanje politike ostaja tudi multilateralizem, poleg tega pa reforme multilateralnega sistema.

    Razburjen zaradi črnega madeža v svoji karieri

    Zaradi washingtonske afere odpoklicani veleposlanik je poudaril pomen kakovostnih kadrov v diplomaciji. Zagovarjal bo meritokratski sistem pri kadrovanju in pomoč družinam diplomatov. Kajzerja pa je močno razburilo vprašanje o zlorabi depešnega sistema, ki se je leta 2022 končalo z njegovim odpoklicem z mesta slovenskega veleposlanika v ZDA. Kajzer zdaj trdi, da depeša ni bila zaupne narave, pisanje slovenskih medijev je označil za lažnivo.

    Kandidata za ministra je z ukazom odpoklical bivši predsednik republike Borut Pahor zaradi zlorabe zaupanja depešnega sistema. Spomnimo, na ministrstvu za zunanje zadeve so ugotovili, da je bil Kajzer tisti, ki je razkril dokument iz varovanega depešnega sistema ministrstva za zunanje zadeve. S tem je kršil 45. člen zakona o zunanjih zadevah, ki med posebne naloge diplomatov uvršča varovanje premoženja, opreme, dokumentov in podatkov zunanjega ministrstva. Po 17. členu omenjenega zakona pa je veleposlanik lahko odpoklican, če krši obveznosti iz 45. člena. Tej razlagi je sledil Borut Pahor in odpoklical Kajzerja.

    Nastopa obdobje realizma v odnosih z Izraelom 

    »Nisem advokat Izraela ne advokat Palestine, ampak Slovenije. V središče je treba postaviti slovenske interese, ne retorično, ampak kaj realno lahko storimo,« je Kajzer odgovoril na različna vprašanja poslancev bodoče opozicije, ki jih je zanimalo stališče kandidata do Palestine in Izraela.

    Priznanje Palestine je bilo po njegovem politični akt prejšnje vlade. Priznanje je označil za simbolno gesto, ki pa, gledano realistično, Palestini ni ničesar prineslo. »Ne bomo glasni ali odpriznali Palestine. Nismo na stališču, da se moramo obrniti za 180 stopinj. Humanitarno moramo Palestino narediti bolj učinkovito,« je napovedal Kajzer.

    Humanitarne pomoči Gazi nova vlada naj ne bi zmanjševala, bo pa na dnevni red prišlo vprašanje o priznanju Palestine. Koliko je Kajzer s tem seznanjen, odpriznanje države ne obstaja: »Mednarodnopravno gledano ta postopek ne obstaja.«

    Vprašanje konflikta na Bližnjem vzhodu ni vprašanje preživetja Slovenije. Izhajati moramo iz realizma, tudi ko gledamo na mednarodno pravo. Navijaštvo ne vodi v uresničitev slovenskih interesov, moramo pa biti načelni. Zunanja politika mora delovati bolj tiho kot glasno, prisegam na tiho diplomacijo,« je dejal Kajzer in zatrdil, da nova vlada ne bo advokat Izraela. Če navijaš samo za eno stran, ne moreš pričakovati, da bo nastal pozitiven izplen.

    Proti feministični zunanji politiki

    Prizadeval si bo za krepitev zdaj zanemarjenega strateškega dialoga z Združenimi državami Amerike. Verodostojni pogovori z Rusijo pa po njegovem niso mogoči. Za stranko Resnica, ki podpira vlado in ima v programu izstop iz zveze Nato, pa upa, da bo spoštovala zavezo, da se zunanja politika oblikuje v državnem zboru.

    »Zunanja politika ne more biti ne feministična ne mačistična, ampak slovenska. Zunanja politika bo za Slovenijo. Imamo dovolj kadrov, govoriti moramo z enim glasov. Od mednarodnega prava ne bomo odstopili,« zagotavlja kandidat za zunanjega ministra.

    »Vsekakor Izraela ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb,« je napovedal Kajzer. FOTO: Leon Vidic
    »Vsekakor Izraela ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb,« je napovedal Kajzer. FOTO: Leon Vidic

    »Spoštujemo politiko ene Kitajske,« pa je odgovoril Kajzer na vprašanje, ali nova vlada razmišlja o priznanju Tajvana. Bi si pa želel uravnotežiti trgovinsko menjavo s Kitajsko. Kajzer ne podpira predlogov o odločanju s kvalificirano večino v Evropski uniji, saj to pelje v podrejanje manjših držav večjim.

    Strukturo MZEZ bi Kajzer prilagodil zunanjepolitičnim prioritetam. Cilj je odzivno ministrstvo, ne želi pa ga rušiti ali nepremišljeno razgraditi. Uvajal bi tudi umetno inteligenco v diplomacijo. Poleg tega si bo prizadeval za usklajeno delovanje z uradom predsednice republike.

    Komentar Dela

    Kot diplomat, ki je opravljal pomembne politične funkcije v času prejšnjih dveh Janševih vlad, je kandidat za zunanjega ministra dovolj izkušen, da je znal na vsa občutljiva politična vprašanja – priznanje Palestine, odnosi z Izraelom, odnosi z ZDA, odnos do mednarodnega prava in multilateralizma – odgovoriti z diplomatsko zadržanostjo in previdnostjo. Pri tem je bil dovolj prepričljiv, da mu je uspelo poslance opozicije prepričati, da so se na glasovanju o njegovi primernosti za ministrskega kandidata vzdržali. Kandidat stranke SDS je kot leitmotiv na prvo mesto slovenske zunanje politike postavljal interese suverene Slovenije. Gre za nekoliko milejšo prilagoditev gesla Naredimo Ameriko spet veliko gibanja MAGA ameriškega predsednika Donalda Trumpa za slovenske potrebe. Kajzer je večkrat posredno nakazal, da nova Janševa vlada zagovarja vrnitev surove realpolitike v mednarodne odnose, kjer so multilateralne organizacije nepotrebna motnja v rušečem se mednarodnem redu. Janšev kandidat za zunanjega ministra, ki je na omrežju X bistveno bolj ideološko neposreden, je bil pazljiv tudi pri izrekanju glede Izraela, ki po mnenju odhajajoče vlade Roberta Goloba in predsednice republike Nataše Pirc Musar izvaja genocid v Gazi. »Vsekakor Izraela ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb,« je napovedal Kajzer. Ta izjava je prva velika diplomatska zmaga Izraela v Sloveniji v zadnjih štirih letih, v kontekstu afere Black Cube pa le dodatno potrjuje dolžniško razmerje med Janševo vlado in uradnim Tel Avivom.

