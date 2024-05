Uradniki kar sami presojajo o nujnosti storitev

Ker je ministrstvo za javno upravo (MJU) pred kratkim objavilo razširjen seznam storitev, ki jih morajo zaposleni na upravnih enotah (UE) po navodilih načelnikov izvajati kljub stavki, je bilo pričakovati, da bodo državljani dokumente dobili po normalni poti. Vendar stavkovne straže in vodje oddelkov na UE zdaj sami odločajo o tem, katera storitev je nujna in katera ni. To je potrdil tudi Dragan Stanković, predsednik konference sindikata upravnih enot.

Spomnimo, da od sredine maja zaradi neuresničenih stavkovnih zahtev vsak dan stavkajo zaposleni na kar 34 upravnih enotah, med njimi tudi na dveh največjih UE – v Ljubljani in Mariboru. Glede na seznam MJU so se na 13 upravnih enotah odločili, da bodo do preklica stavkali le ob sredah, na enajstih upravnih enotah pa stavke ni. Državljani tako vse storitve lahko normalno opravijo na UE Cerknica, Grosuplje, Laško, Lenart, Ljutomer, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Tolmin in Vrhnika.

Že tako smo v očeh javnosti le »kofetkarji« in brezdelneži. Tudi v primeru, da bi takoj nehali stavkati, to ne bi spremenilo naše podobe v javnosti. Dragan Stanković, predsednik konference sindikata UE

Približno dva tisoč zaposlenih na upravnih enotah sicer že več mesecev zahteva takojšen dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in tudi povečanje kadrovskega načrta na določenih upravnih enotah. Vendar pa vladna stran ne popušča, češ da je to stvar centralnih pogajanj v okviru prenove plačnega sistema v javnem sektorju, od uradnikov pa so na MJU zahtevali, da kljub stavki izdajajo tudi osebne dokumente, in to ne le v primeru nujnosti storitve.

V očeh javnosti so brezdelneži

Kljub včerajšnjemu nadaljevanju pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah se stavka zaposlenih na večini upravnih enot po državi nadaljuje, pravi sindikalist Dragan Stanković. Po njegovih besedah so minuli četrtek tudi zaposleni na ljubljanski UE od načelnice Andreje Erjavec prejeli akt o nujnih storitvah, ki jih morajo izvajati kljub stavki. In kako komentira, da uradniki med stavko sami presojajo oziroma odločajo o tem, katera storitev je za državljana nujna in katera ne. Stanković odgovarja: »V dopisu MJU, ki so ga minuli teden poslali na UE Slovenska Bistrica, jasno piše, da vsak posamezni uradnik presoja stranko od primera do primera glede na nujnost storitve.«

Na vprašanje, ali si na ta način ne bodo nakopali še večjega razburjanja javnosti, odgovarja: »Že tako smo v očeh javnosti le 'kofetkarji' in brezdelneži. Tudi v primeru, da bi takoj nehali stavkati, to ne bi spremenilo naše podobe v javnosti. Zato ne verjamem, da se bo zaradi tega karkoli spremenilo.« Hkrati priznava, da se zaostanki pri izdajanju dokumentov še povečujejo, in dodaja, da je bila stavka kljub grožnjam resornega ministrstva do zdaj vseeno plačana.

MJU: Storitve je treba izvajati

Na MJU glede zagotavljanja javnih storitev med stavko na UE pravijo, da zakon o stavki v 11. členu določa, da je na upravnih enotah treba zagotoviti izvajanje nalog, pomembnih za uresničevanje funkcij delovanja upravnih enot v času stavke. Splošni akt, s katerim se odrejajo bistvene naloge, v tem primeru sprejme načelnik oziroma načelnica UE. »Upravne enote pri svojem poslovanju izvajajo približno 400 upravnih nalog, to je upravnih postopkov in drugih upravnih nalog v javnem interesu oziroma v javno korist. Sedanji nabor obsega minimum upravnih nalog, materialnih dejanj in opravil, ki predstavljajo nujne naloge za izvajanje javnega interesa oziroma javne koristi,« dodajajo na ministrstvu. Pristojni ministrski resorji so namreč na podlagi izvajanj nalog na terenu in odziva strank presodili, da je treba seznam bistvenih nalog zaradi dlje časa trajajoče stavke posodobiti. Ta namreč povzroča drugačen, obsežnejši nabor bistvenih nalog, saj so se spremenila tudi dejstva in okoliščine stavke,« so še dodali. To torej pomeni, da bi morali uradniki na UE državljanom kljub stavki izdajati tudi osebne dokumente, ne glede na nujnost.