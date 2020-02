FOTO:Uravnoteženo, vsi so malo nezadovoljni

Ljubljana – Javna obravnava nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) se je včeraj iztekla, po zagotovilih ministrstva za infrastrukturo pa bo že danes pripravljen končni predlog. Vlada naj bi ga sprejela do konca meseca in poslala v Bruselj, kjer evropska komisija čaka še na devet podobnih načrtov držav.Glede na intenzivno razpravo v preteklih dneh in hude, popolnoma nasprotujoče si očitke različnih organizacij je treba odgovoriti na nekaj vprašanj.Bo glede na razmere načrt sprejet?Glede na aktualne politične razmere je ministrica Bratuškova na vladni seji 13. februarja načela to vprašanje in ponovno dobila ...