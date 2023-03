Urbanija za 8000 evrov letno prekinil pogodbe novinarkam manjšinjske oddaje

Vršilec dolžnosti direktorja TVS Uroš Urbanija je prekinil sodelovanje z novinarkami manjšinske oddaje NaGlas!, edine televizijske oddaje, ki jo RTV pripravlja za pripadnike albanske, bosanske, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske skupnosti v Sloveniji, je sporočila urednica in voditeljica oddaje Saša Banjanac Lubej. ​Ker bo RTVS s tem prihranil le pičlih 8000 evrov na leto, obenem pa bistveno okrnil oddajo, namenjeno etničnim manjšinam, bi težko sklepali, da gre pri odločitvi za varčevalne ukrepe, ne za ideološko razloge.

Odločitev o prekinitvi sodelovanja z novinarkami pomeni ukinitev oddaje v sedanji obliki, čeprav jo je programski svet RTVS potrdil v programskem načrtu za letošnje leto. Urbanija je odločitev sprejel »brez kakršnega koli vnaprejšnjega obvestila,« je poudarila Banjanac Lubej. Pogodba je bila odpovedana vestnim in odgovornim delavkam, ki so večinoma diplomirane novinarke in sodelujejo pri oddaji od samega začetka.

Za oddajo bo Banjanac Lubej po prehodnem obdobju, v katerem bodo predvajani prispevki, ki so jih novinarke že pripravile, poskrbela sama. Ker bo novinarka, redaktorica, urednica in voditeljica, bodo oddaje vsebinsko in jezikovno okrnjene. »Namesto da bi jih v duhu priporočil Sveta Evrope zaposlili in oblikovali uredništvo novih manjšin po vzoru na HRT, je TVS odslovila zunanje sodelavke, ki so za objavljen prispevek prejemale po sto evrov, kar na letni ravni skupaj znaša samo 8000 evrov,« je zapisala. Pozvala je, da se uredi sistemsko sofinanciranje oddaje NaGlas! po vzoru na druge manjšinske oddaje.

Potrebna in priljubljena oddaja

Dvajsetminutna oddaja za etnične manjšine je na sporedu vsako drugo soboto na prvem programu in je najbolj gledana oddaja v svojem terminu. Odlično je sprejeta tako pri skupnostih kot v strokovni javnosti, je poudarila Banjanac Lubej. »Če romsko oddajo ustvarjajo romski novinarji, italijanske programe italijanski kolegi, madžarske pa madžarski, res ne vidim tehtnih razlogov, da bi bilo v primeru ostalih v Sloveniji živečih etničnih skupnosti drugače,« je bila jasna.

Oddaja je nastala na podlagi deklaracije, s katero so parlamentarne stranke leta 2011 skoraj soglasno priznale obstoj skupnosti v Sloveniji in pozvale vlado in druge ustanove, naj podprejo njihova prizadevanja za ohranjanje jezikov, kultur in identitet, poleg tega pa RTVS obvezuje tudi določba, da mora javna radio-televizija »podpirati širjenje vednosti o drugih kulturah, ki so zastopane v Sloveniji, in njihovih predstavnikih«.

Slovenija se je z ratifikacijo Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin zavezala, da bo podpirala ohranjanje kultur in jezikov omenjenih skupnosti. Te se sicer združujejo v več kot sto društvih, njihova pričakovanja glede medijskih vsebin na javni televiziji pa naraščajo, je zapisala urednica oddaje, ki je o vsem tem obvestila Urbanijo, vendar »argumentiranega odgovora, zakaj je sprejel odločitev, ki bo osiromašila oddajo« ni prejela.