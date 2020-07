Uredba lahko pospeši desetmilijonsko naložbo

Trbovlje – Velenjski investitor v bodoče trboveljsko nakupovalno središče Toming inženiring mora na zahtevo Arsa pred načrtovanim posegom opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljsko soglasje. Na zahtevo so se pritožili; če ne bodo uspešni, se bo začetek gradnje zamaknil za pol leta. A bolj kot na uspeh pritožbe računajo na ažurnost okoljskega ministrstva.Arso se v sklepu sklicuje na uredbo o posegih v okolje, po kateri je presoja vplivov na okolje obvezna za stavbe, kjer je površina gradbišča večja od enega hektara. Obvezna je tudi v primerih parkirišč, garažnih hiš in avtobusnih postajališč za najmanj ...