Uredili bodo obalni pas med Semedelo in Žusterno

V naslednjih dneh bodo območje med ustjem Badaševice in Žusterno zasedli gradbeni stroji, napovedujejo na koprski občini. V okviru celovite revitalizacije tega območja je najprej predvidena prestavitev skalometa in ureditev nasipa, v naslednji fazi – ki jo načrtujejo šele prihodnje leto - pa bodo tu uredili urbani obmorski park z zelenimi površinami ter nove dostope do morja.



Dela bosta izvajali podjetji Adriaing in Grafist. Območje bodo v celoti ogradili in po potrebi prestavili kolesarsko in pešpot vzdolž obale. Nekaj metrov stran od centra vodnih športov bodo privezali še plavajoči ponton, ki bo služil za dodatne geološko-geomehanske raziskave in dostop mehanizacije za delo v vodi.



Sledila bo prestavitev skalometa za 30 metrov od obale in nasutje terena do višine pol metra nad morjem. Dela bodo končali predvidoma marca 2020, teren pa se mora nato posesti, kar traja vsaj pol leta. Pogodbena vrednost te faze znaša skoraj 2,4 milijona evrov, z vključenim davkom, so še povedali na občini.



Urbani obmorski park med Semedelo in Žusterno naj bi zaživel pred poletjem leta 2021. Naložbo bo občina izvedela s pomočjo evropskih sredstev.