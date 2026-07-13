Ureditev dobičkov koncesionarjev ustavno skladna

Določba v mandatu prejšnje vlade sprejetega zakona o zdravstveni dejavnosti, ki koncesionarjem zapoveduje nepridobitnost in jih omejuje pri razpolaganju z dobičkom iz javnih sredstev, ni v neskladju z ustavo, je odločilo ustavno sodišče s šestimi glasovi za in tremi proti. Vladajoča koalicija pa v interventnem zakonu, o katerem se morajo ustavni sodniki še izreči, ali smejo volivci o njem glasovati na referendumu, to omejitev odpravlja.

Ustavno sodišče je glede zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je Golobova vlada predstavljala kot enega od stebrov zdravstvene reforme, odločalo v več delih. Na pobudo za oceno ustavnosti Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in drugih je tokrat, tretjič, tehtalo o delu 3. člena, ki se nanaša na dobičke koncesionarjev.