Od 180 specialistov urgentne medicine jih 160 ne dela na urgencah

Ob deseti obletnici Urgentnega centra Celje so na 5. dnevih celjske urgence opozorili na nekatere največje težave, ki jih imajo vse urgence po državi. Ugotavljajo, da k njim prihaja približno 80 odstotkov pacientov, ki niso urgentni, hkrati pa v urgentnih centrih dela zelo malo specialistov urgentne medicine, vsi zdravniki pa se ne vključujejo v delo na urgenci, čeprav bi se morali. Med morebitnimi rešitvami bi bil skupni sistem po vsej državi, da bi pošiljali paciente tja, kjer (še) ni vse zasedeno.

Direktor Splošne bolnišnice Celje dr. Dragan Kovačić je poudaril, da zakonodaja zahteva dežurstvo od vseh zdravnikov: »Problem v Sloveniji je, da sprejmemo zakonodajo, potem pa je ne uveljavljamo. Sledijo vprašanja: Ali ta zasebnik dežura? Ne. Ali tisti koncesionar dežura? Ne. Tretji zdravnik ima neko opravičilo. Red je treba narediti in razen zdravstvenih opravičil ne sme veljati nič. Starost nad 55 let te odveže samo dela v nočnem času, ne pa dela na urgenci. /…/ Imeli smo celo primer izkušene zdravnice, ki je rekla, da že osem let ni bila dežurna in da pa menda ja ne bo zdaj začela. To je res malo noro.«