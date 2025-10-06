Urgentno stanje urgentne medicine

V nadaljevanju preberite:

Odgovorni pozitivne trende pripisujejo tudi dodatku v višini tisoč evrov bruto in ureditvi razmer na področju medicine, medtem ko specializanti urgentne medicine kljub številnim napovedim o spodbudah, ki so se v preteklih mesecih zvrstile, te prednosti nimajo. Na zdravniški zbornici vladajoče zato pozivajo vsaj k uvedbi dodatka, saj bi bil jasen signal, da država stoji za tem »ključnim poklicnim poslanstvom« in da je pripravljena vlagati »v prihodnost nujne medicinske oskrbe«.