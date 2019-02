Urologija s polno močjo v prihodnjih petih letih

Ljubljana – Dodatni denar, ki ga je zdravstvena blagajna (ZZZS) lani namenila odpravi čakalnih vrst, ni bil v celoti porabljen. Medtem ko so na večini medicinskih področij zdravili več ljudi kot leta 2017, so jih urologi zdravili za četrtino manj. Ostanek sredstev, ki so bila namenjena tudi bolnikom z boleznimi prostate in stresne inkontinence, bo blagajna porabila letos.Dejan Bratuš, specialist urologije z mariborskega UKC in član razširjenega strokovnega kolegija za to področje, pojasnjuje, da je denar ostal neporabljen zaradi pomanjkanja urologov, ki je problematično že vsaj zadnji dve desetletji. Čeprav je ministrstvo za ...