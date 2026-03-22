Esih in Zatler: Zmagovalke vzporednih volitev so Svoboda, NSi in Resni.ca

V Delovem studiu komentiramo rezultate vzporednih državnozborskih volitev po podatkih inštituta Mediana, ki so bile opravljene za slovenske televizije. Po teh rezultatih vodi Gibanje Svoboda z 29,9 odstotka glasov, sledita SDS (27,5) in trojček NSi, SLS, Fokus (9,4).

SD, Levica, Vesna, Demokrati in Resni.ca so prav tako prestopili parlamentarni prag. Delov novinar in komentator Uroš Esih in Delov analitik Roman Zatler poudarjata, da rezultati še niso dokončni, saj niso preštete vse glasovnice in predčasno oddani glasovi.

Uroš Esih in Roman Zatler v Delovem studiu komentirata rezultate vzporednih volitev. FOTO: Marko Feist

Kot glavne zmagovalce označujeta Gibanje Svoboda, NSi s Fokusom in SLS ter novinko Resnico, pri čemer so manjše stranke potisnjene ob rob zaradi močne kampanje največjih strank. Volilna udeležba naj bi dosegla približno 70 do 72 odstotkov, podobno kot pred štirimi leti. Razprava se je dotaknila tudi možnih koalicijskih kombinacij, pri čemer bi lahko Resni.ca igrala vlogo »jezička na tehtnici«.

Uradni rezultati bodo znani kasneje. Spremljamo jih tukaj.