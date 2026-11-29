V Delovem studiu, ki ga je vodil Rok Tamše, so kmalu po 20. uri analizirali prve volilne rezultate, izpostavili največje premike v drugem krogu lokalnih volitev ter razpravljali o zmagovalcih in poražencih. O volilnem razpoloženju, sporočilih volivcev in širših političnih posledicah so spregovorili politolog s katedre za teoretsko analitsko politologijo ljubljanske fakultete za družbene vede Marinko Banjac in Delov novinar Uroš Esih. Volilna udeležba je bila majhna, 39,81-odstotna. Banjac: Udeležba je bila manjša, kot smo pričakovali. Smo v dobri volilni kondiciji, zato je to deloma presenečenje. Po drugi strani je v drugem krogu običajno, da ljudje ne obiščejo volišč tako množično. Ljudje, ki so v prvem krogu volili kandidata, ki je izpadel, se verjetno niso mogli odločiti in so ostali ...