Uroš Ocepek med najboljšimi 24 učitelji na svetu

Slovenski učitelj Uroš Ocepek, ki poučuje na področju računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, je na božično jutro prejel izjemno priznanje: uvrstil se je med 24 finalistov mednarodne učiteljske nagrade Muallemprize Borhan. Med več kot 16.000 prijavami z vsega sveta je strokovna komisija njegov pedagoški pristop in delo prepoznala kot enega najboljših.

»Na božično jutro sem prejel eno najlepših daril,« je zapisal Ocepek na Facebooku in dodal, da je za uvrstitev med finaliste neizmerno hvaležen in počaščen. Zdaj upa na še en korak naprej, uvrstitev med superfinaliste nagrade.

Mednarodna nagrada Muallemprize Borhan, ki jo podeljuje izobraževalna fundacija iz Irana, je namenjena izpostavljanju izjemnih učiteljev in inovativnih pedagoških praks ter poudarjanju pomena izobraževanja v družbi.

Ocepek je mednarodno prepoznan tudi kot prvi slovenski učitelj, ki se je uvrstil med 50 najboljših učiteljev na svetu v izboru Global Teacher Prize, ki ga organizira fundacija Varkey v sodelovanju z Unescom. Ta izbor vsako leto združi tisoče učiteljev z vsega sveta, nagrada pa vključuje tudi denarni sklad v višini do milijon dolarjev za najboljšega učitelja.

Njegov pedagoški pristop temelji na ustvarjanju zaupanja in spodbujanju kreativnosti v učilnici. S svojimi dijaki že redno uporablja umetno inteligenco, ustvarjajo računalniške igre in sodelujejo pri inovativnih projektih. Ocepek je razvil tudi pedagoški model Molj, ki temelji na vrednotah modrosti, odgovornosti, ljubeznivosti in junaštva.

Poleg tega je bil Učitelj leta 2022 v Sloveniji in je slovenski predstavnik v izboru za Global Teacher Prize 2023. Aktivno sodeluje tudi v iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki promovira odlične pedagoške prakse.