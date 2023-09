Uroš Ocepek med najboljšimi 50 učitelji na svetu

Fundacija Varkey z Unescom že več let pripravlja izbor za najboljšega učitelja na svetu. Izmed več tisoč prijavljenih učiteljev je Uroš Ocepek iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje komisijo tako navdušil, da se je uvrstil med najboljših petdeset. Ali bo milijon dolarjev pristalo v Trbovljah, bo znano v prihodnjih dveh mesecih.

Dr. Uki so dijaki nadeli ime Urošu Ocepku, ko je doktoriral. In kljub doktoratu in ponudbam, da bi šel kam drugam, ostaja zapisan trboveljskim dijakom. Ti imajo resnično srečo. Že leta pri rednem pouku uporabljajo umetno inteligenco, stopajo v svet inovacij, kjer redno pobirajo nagrade, programirajo računalniške igre, napovedujejo rezultate Evrovizije … Uroš Ocepek je vir navdiha in motivacije. V bistvu je učitelj za milijon dolarjev.

Slovenskega kandidata za svetovni izbor najboljšega učitelja izberejo v iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki je nastala pod okriljem AmCham Slovenija, v njej pa sodeluje tudi naša medijska hiša. Ocepek je učitelj leta postal že lani, a takrat fundacija Varkey izbora ni organizirala, tako da se Ocepek letos udeležuje izbora na svetovni ravni. In očitno več kot uspešno zastopa Slovenijo. Da je prišel v izbor najboljših petdeset, je izjemen uspeh in tega se zaveda: »To pomeni, da mojega truda ne prepoznavajo le moji dijaki, ampak da so moje metode in učne situacije, ki so morda bolj 'odštekane', zanimive in uporabne tudi drugod po svetu ne le pri nas v Trbovljah.«

Učitelj, ki je lahko Pikachu ali pa se usede na prestol iz Igre prestolov. FOTO: osebni arhiv

Milijon za izobraževanje

Kot je za Delo povedal Ocepek, je moral ob prijavi odgovoriti na enajst poglobljenih vprašanj; med drugimi, kakšen je njegov doprinos k okolju, kaj ga zanima kot učitelja, kaj ga dela posebnega, v čem so njegovi dijaki privilegirani, da ga imajo, kako so njegove metode drugačne in kako se povezujejo z nacionalnim kurikulom. »Očitno dajejo prednost javnim šolam oziroma učiteljem. Vsaj tako sem sklepal glede na vprašalnik,« je pojasnil učitelj. Sledil je intervju z eno od članic komisije. »Bil je eden najbolj sproščenih intervjujev v mojem življenju, čeprav sem imel izjemno tremo, ker sem moral govoriti v angleščini. Pred tem je z mano vadila Deana Jezeršek, sicer pobudnica iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem! Z njo sem imel generalko (smeh).«

Nagrado za najboljšega učitelja na svetu so začeli podeljevati, ker so želeli dvigniti ugled učiteljskega poklica. Uroš Ocepek je eden tistih učiteljev, ki resnično navdušujejo, in je verjetno hodeča reklama za učiteljski poklic. Rad pojasni, zakaj so učitelji pomembni, opozarja na pomembnost prenove šolskega sistema, pri tem zagovarja uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike. Z računalništvom in novimi tehnologijami je povezan njegov načrt, če bi zmagal in dobil milijon dolarjev. »Ustanovil bi institut oziroma zavod, kjer bi lahko vsi dijaki predvsem iz regije imeli možnost uporabljati sodobno tehnologijo, ki je na žalost pri pouku ne moremo. Ustanovil bi tudi sklad, ki bi nagrajeval inovativne učitelje za inovacijske projekte na področju izobraževanja, s čimer bi se razvijalo slovensko šolstvo. Dolgoročno pa bi poskrbel tudi za starostnike. Da bi domovi za ostarele dobili sodobne naprave skupaj z izobraževanji, običajno se namreč nanje pozablja.«