Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje med 50. najboljšimi šolami na svetu

Fundacija Varkey, ki z Unescom že podeljuje nagrado za najboljše učitelje (Global Teacher Prize), bo v sodelovanju z Unescom letos prvič podelila tudi nagrado za najboljšo šolo. V izboru Global Schools Prize, na katerega se je prijavilo več kot 3000 šol z vsega sveta, so danes objavili petdeset najboljših in med njimi je tudi slovenska! To je Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje.

Šole so se lahko prijavile na izbor v desetih različnih kategorijah: UI-preobrazba, Umetnost, kultura in kreativnost, Izobraževanje, temelječe na vrednotah, Globalno državljanstvo in gradnja miru, Zdravje in dobro počutje, Premagovanje stisk, Inkluzivno izobraževanje, STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika), Trajnost in Profesionalni razvoj učiteljev.

Trboveljska šola je sodelovala v kategoriji UI-preobrazba. Povsem razumljivo, saj je njihov učitelj, dr. Uroš Ocepek, pionir pri uvajanju umetne inteligence v pouk. To je Fundacija Varkey prepoznala že leta 2023, ko je bil Ocepek ali dr. Uki izbran med 50 najboljših učiteljev v izboru Global Teacher Prize.

Kot so zapisali v Varkey Foundation, si je trboveljska šola po zaprtju rudnika zadala drzno nalogo, da bodo Zasavje usmerili iz »rudarjenja premoga v rudarjenje podatkov«. Od vzpostavitve šolskega računalniškega laboratorija ComLab leta 2016 so dijaki z Ocepkom izdelali kar 16 nagrajenih inovacij.

Tako so leta 2020 prejeli nagrado za slikanje z mislimi. Oseba si na glavo povezne kapo z elektrodami, nato pa z mislimi vleče čopič po digitalnem platnu. Za to inovacijo, ki je bila zanimiva tako za nevrokirurge kot za letalsko industrijo, so dobili posebno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije in postali prva šola v Sloveniji, ki je dobila priznanje za inovacije.

Med nagradami in priznanji je tudi priznanje za uvajanje vsebin s področja umetne inteligence v srednješolsko izobraževanje, trboveljska šola je namreč prva in edina v Sloveniji, ki že od leta 2018 v redni izobraževalni program vključuje vsebine, s katerimi dijaki prejmejo temeljna znanja in kompetence za raziskovanje ter preiskovanje podatkov z algoritmi umetne inteligence.

Več nagrad so v zadnjih letih dobili tudi za projekte, ki so jih zasnovali skupaj z Gimnazijo Ledina. Tako so naredili inovacijo KemBitja – Kemijska bitja. Gre za didaktično gradivo pri pouku kemije, ki so ga ustvarili z umetno inteligenco. Z omenjeno gimnazijo in Kemijskim inštitutom pa so sodelovali tudi pri inovaciji MR-pingvini vs. Pasozavri. To je igra z mešano resničnostjo za bolj proti psihoativnim snovem. Za raziskovalno nalogo, v kateri so analizirali vodo na psihoativne snovi, in igro MR-pingvini vs. Pasozavri so dobili tudi Krkino nagrado in nagrado Best Young Minds.

Uroš Ocepek je za Delo dejal, da je uvrstitev med petdeset najboljših šol na svetu vsekakor potrditev: »V Sloveniji ta pot umetne inteligence, ki jo mi izvajamo že več let, še ni uradna, tega torej nimajo vsi. So jo pa prepoznali kot dobro v tujini. To je potrditev zame osebno, za šolo pa je to dobro tudi z vidika pridobivanja novih dijakov, saj gre za vrhunsko reklamo. Vsekakor se s tem nadejamo sodelovanja tudi zunaj države, tudi z gospodarstvom. Dejstvo je, da v Sloveniji sogovornika za potrebe UI nimamo. Tudi ko podjetja predstavljajo, kaj vse počno z UI, je to večinoma uporaba robotov. To ni to.«

Ocepek je poudaril, da se nenadoma vsi spoznajo na UI: »Danes nekdo da nekaj v chatgpt in se že kar spozna na UI. Naša šola pa dijake uči, kako delujejo algoritmi, dijaki programirajo. Ko govorimo o umetni inteligenci, torej ne govorimo o uporabi velikih jezikovnih modelov oziroma klepetalnikov UI in generatorjev. Ne delamo le strojetvorov, ampak razvijamo lastne aplikacije. Trend je namreč ta, da UI uporabljaš kot dodatne možgane, ne pa da ta piše namesto tebe. Pravijo, da če bi to delal, bi v dveh letih postal neumen.«

Fundacija Varkey bo vsaki šoli, ki bo v posamezni kategoriji najboljša, podelila 50.000 dolarjev, najboljša šola izmed vseh pa bo dobila pol milijona dolarjev. Ocepek ostaja realen: »Upanja, da bi dobili pol milijona dolarjev, nimam. Morda tistih 50.000, če bi upoštevali zgolj UI-preobrazbo. V tem smo res dobri. A dejstvo je, da so šole tako različne med sabo, da je zelo težko narediti primerjave, če ne celo nemogoče. Tudi če sem se uvrstil med petdeset najboljših učiteljev na svetu, dejansko ne morem tekmovati z učiteljem iz Indije, ki ima popolnoma drugačne probleme.«

A kljub temu meni, da so taki izbori smiselni: »Morda bomo bolj zanimivi za projekte Erasmus. S tem te namreč marsikdo spozna. Prav zaradi izbora Global Teacher Prize sem bil povabljen v Kazahstan na mednarodno tekmovanje RoboLand, kjer so otroci, nekateri še v vrtcu, tekmovali z robotki, vključno s programiranjem. Bilo je zelo različno, od lego robotike, KUBO robotkov do upravljanja dronov, ki so premagovali labirinte in poligone.«

Take izkušnje odpirajo obzorja in kažejo, kje so na tem področju druge države, je dejal Ocepek: »Na tem tekmovanju sem videl, da so nekateri res daleč pred nami. In tudi zato so taki izbori dobri, saj s tem, ko postajaš prepoznaven, dobiš vabilo na katerega od mednarodnih sejmov, kjer se predstavljajo največje in zadnje inovacije. Da lahko greš v korak s časom. Naši otroci so namreč državljani sveta in vse to so priložnosti.«

In če bi šola vendarle dobila nagrado? Ocepek že ima načrt: »Gotovo bi denar uporabili za nadgradnjo laboratorija ComLab. Radi bi se namreč povezali tudi z lokalnimi osnovnimi šolami, da bi zanje imeli delavnice. Hkrati bi pripravili gradiva za izobraževanje in usposabljanje učiteljev s področja umetne inteligence, da bi ti potem lahko naprej pripravljali delavnice za učence in dijake.«

Nekaj podobnega sicer že delajo v projektu, ki je financiran iz načrta za okrevanje in odpornost, je pojasnil Ocepek: »Že leta 2019 sem ponujal kataloge znanja za ta področja, pa nikogar ni zanimalo. Učitelji se namreč velikokrat bojijo umetne inteligence in računalništva, a ne moremo čakati na nove generacije računalničarjev, kot kaže, se tudi država tega ne bo lotila. Se bomo pa mi sami.«