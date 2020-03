Uroš Smiljić po dveh letih nazaj v UKC Ljubljana

Ljubljana – Prvoobdolženi v aferi preskakovanje čakalnih vrst Uroš Smiljić se je po naših informacijah v ponedeljek vrnil na delo v ljubljanski klinični center (UKC). Višje delovno sodišče je namreč potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da je bila odpoved delovnega razmerja 13. aprila 2018 nezakonita.Smiljiću, ki naj bi v naši največji bolnišnici več let veljal za nekakšno sivo eminenco, ki lahko uredi kar koli, so vrata pokazali leto in pol po tem, ko se je znašel v kriminalistični preiskavi zaradi suma več koruptivnih dejanj. Takoj po izbruhu afere leta 2016 ga niso želeli odpustiti krivdno, pa čeprav so ...