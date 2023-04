Urška Klakočar Zupančič bo pet dni krepila odnose z Afriko

V nadaljevanju preberite:

Od ponedeljka do petka se predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič mudi v Afriki, natančneje na uradnem obisku v Ugandi in Ruandi. Od začetka mandata je obiskala Uzbekistan, Maroko in Japonsko, zaradi nespretnega pojasnjevanja razlogov za uporabo vladnega falcona pa je odmeval njen novoletni obisk Dunaja.

»Glede predsednice državnega zbora je zgolj iz naštetih obiskov težko sklepati o načrtni povezanosti njenih aktivnosti z izvajanjem slovenske zunanje politike,« odgovarja strokovnjak za mednarodne odnose na FDV dr. Marko Lovec na vprašanje, kakšen je prispevek Urške Klakočar Zupančič pri uresničevanju zunanjepolitičnih interesov države. Ker je Slovenija kandidatka za sedež nestalne članice Varnostnega sveta OZN, to po njegovem mnenju širi potrebo po območjih delovanja in vključevanju različnih akterjev.