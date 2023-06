Urška Klakočar Zupančič: Razkola ni in ga ne bo

Urška Klakočar Zupančič odločno zanika razkol v poslanski skupini največje koalicijske stranke. V tako veliki skupini so mnenja seveda različna, že v zakonu se žena in mož ne strinjata vedno, komentira, ni pa po njenih besedah v Gibanju Svoboda razkola. »In ga ne bo,« je prepričana.

Njen slog delovanja v politiki nekaterim ni blizu. Tega se zaveda, konstruktivne kritike sprejema in se tudi na njihovi podlagi uči. Priznava, da je v prvem letu delovanja storila tudi nekaj napak, ki so temeljile na čustvenem in impulzivnem delovanju, s katerim pa ni škodila nikomur. Škodile so le njej. Ker ni bila povsem poučena o veščinah protokola, je pa bila namreč kdaj tarča posmeha. »Tudi na takšnih zadevah lahko rasteš,« je prepričana.

Z gostjo v Delovem podkastu o politiki smo se pogovarjali tudi o generalni sekretarki Gibanja Svoboda Vesni Vuković, o tem, kaj je želela početi z vodjo poslanske skupine SD Janijem Prednikom, pa med drugim tudi o poslancu SDS Anžetu Logarju. Statistika kaže, da je bil Logar navzoč le na polovici glasovanj.

Predsednico parlamenta je že v preteklosti zmotila odsotnost poslancev v dvorani državnega zbora. Postranske dejavnosti, ki se jih je šel Logar in pri tem zanemarjal svoje poslanske obveznosti, je komentirala ostro – če so poslanci predstavniki ljudstva in so za to tudi plačani, naj bo njihova odsotnost utemeljena, svoje aktivnosti, ki niso povezane s parlamentarnim delom, pa naj opravijo v času, ki jim ob parlamentarnem delu ostane, in ne na račun neutemeljenih odsotnosti v parlamentu.

Zanimalo nas je tudi, katera od treh žensk najožjega kroga Roberta Goloba ima na predsednika vlade največji vpliv.