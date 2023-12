Urška Klakočar Zupančič: Težko verjamem, da me boste videli na listi za evropske volitve

S predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič smo po zadnji seji državnega zbora v Delovem podkastu Moč politike potegnili črto pod letom, ki je bilo zanjo, za Gibanje Svoboda in za predsednika te stranke Roberta Goloba še učno leto. Govorili smo tudi o njunem odnosu pa o tem, kakšen odnos imata vlada in njen predsednik do državnega zbora, kjer ga na slavnostni seji znova ni bilo, nato je bil na državni proslavi govorec.

Pritrdila je, da je bila zanjo seja sveta Gibanja Svoboda, na kateri je sama odstopila kot podpredsednica stranke, izključena pa sta bila Mojca Šetinc Pašek in Robert Pavšič, ena težjih lekcij. Bo pristala na kandidaturo na evropskih volitvah na listi svoje stranke? »Pomagala bom pri evropskih volitvah, kolikor bom lahko. O tem, ali bom na listi, se bomo še pogovarjali, vendar težko verjamem, da me boste videli na njej,« je odgovorila.

Pogovarjali smo se tudi o obeh parlamentarnih preiskovalnih komisijah, ki ju vodita poslanca Gibanja Svoboda in ju spremljajo številni očitki, tudi o kompromitiranosti – nazadnje se je parlamentarna zakonodajna-pravna služba opozorila na nesprejemljivost sodelovanja nekdanjega državnega sekretarja, ki je pred njo nastopil kot priča.

Ali opomine na sejah državnega zbora predvsem deli opozicijskim poslancem in kako to, da ga ni podelila Delu, ki je na družbenih omrežjih objavilo neprimerno karikaturo, na kateri je bila ena od upodobljenk tudi ona. Predsednica republike in zunanja ministrica sta nezadovoljstvo namreč javno izrazili. »Razumem ju, a sama se s temi stvarmi ne ukvarjam. Razumela sem satiro,« je dejala in opomnila, da so jo tudi že karali, ker je dejala, da ni feministka. Tudi to, ali še vedno trdi enako, smo jo vprašali. Za karikaturo je še dejala, da se ji ni zdela tako zlonamerna ali škodljiva, da bi se morala oglasiti.