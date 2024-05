Urška Šefman, Zvezda – Uspeh se skriva v detajlih

Gostja nove epizode serije Supermoč je poslovno uspešna, kreativna in pogumna Urška Šefman, ki jo ne le slovenska, temveč tudi evropska javnost prepoznava kot žensko dovršenega okusa in naprednega mišljenja. Urška Šefman je ustanoviteljica in direktorica kavarn in slaščičarn Zvezda, ki prav gotovo predstavljajo nove in naprednejše norme v tej panogi. V podkastu Supermoč je spregovorila o 25-letnem obdobju slaščičarne Zvezda, pomembnosti interierja, razvitosti kavarniškega življenja pri nas in v tujini, nujnosti trajnostne rabe hrane in tudi hvaležnosti, lepoti bivanja. V podkastu pa je obljubila avtorici pričujočega članka in podkasta Supermoč, da bo upoštevala idejo in uvedla kavarniški dan »brez telefona«.

Zvezda praznuje 25 let

»Pred natanko 25 leti sem se odločila, da bom pod imenom Zvezda postavila kavarno in začela ustvarjati novo zgodbo. Takrat sem študirala tržno komuniciranje na FDV-ju. Vedno me je sicer zanimal notranji dizajn, a nisem uspela na sprejemnih izpitih za arhitekturo in sem študij končala na FDV. A vseskozi sem tudi opazovala svojo babico, ki je bila odlična kuharica, se od nje učila in ob vsaki priložnosti pekla, kuhala. Vzljubila sem ustvarjanje v kuhinji. In tako se je pred 25 leti pokazala priložnost za prevzem lokala na stičišču Wolfove in Kongresnega trga in moja odločitev je bila zelo spontana. Vedela sem, kaj želim ustvariti – prostor, kjer se bomo srečevali, družili in uživali v dobrih slaščicah,« se spominja Urška Šefman, ki bo za vse goste 3. junija pripravila poseben kavarniški dan.

Napake so bile moje odlične poslovne lekcije

Urška Šefman je hitro spoznala, da dovršenost ponudbe za poslovni uspeh ali preživetje ni dovolj; k temu je treba dodati izjemno veliko mero podjetniškega znanja, ki pa ga ni imela: »Imela sem vizijo, a hitro sem spoznala, da poleg vizije potrebuješ tudi poslovne in ekonomske veščine. Naučila sem se skozi napake in napačne odločitve, predvsem v smislu organizacije in vodenja podjetja. Prvih pet let je bilo res težkih, a bila je ena najboljših šol. Učila sem se ne le strokovnih veščin, ampak tudi osebne rasti,« je v podkastu Supermoč dejala Urška Šefman.

Nagrade in priznanja

Delo Urške Šefman ni ostalo ne neopaženo, saj jo zaradi Zvezde pozna domala cela Slovenija, in tudi tujina. Urška Šefman je med drugim tudi prejemnica prestižnih mednarodnih nagrad. »Dobila sem več nagrad, med drugim nagrado francoskega šampanjca, ki jo podeljujejo ženskam, ki so pogumne in uresničujejo svoje vizije skozi delo in trud,« je povedala Šefman.

»Dodana vrednost v Zvezdi so detajli. Gre za kvaliteto surovin, način izdelave, predstavitev in celovit pristop. Vse mora biti na visokem nivoju – od surovin do osebnega stika s strankami. Pomembno je, da se zavedamo, kako smo medsebojno prepleteni in soodvisni,« je pojasnila Urška Šefman.

Kavarniška kultura

Kavarniško življenje je bilo v Evropi vselej živahno. To je bilo vselej stičišče različno mislečih in neredko tudi kraj zabave in avantgarde. Na vprašanje, kako živahno pa je zdaj kavarniško življenje in katero mesto je najboljši zgled kavarniškega življenja, je Urška Šefman odgovorila brez oklevanja: »Pariz« in nadaljevala, da je »zame zelo blizu glede kavarn, saj imajo širok spekter različnih ambientov in ponudbe. Tudi Ljubljana ponuja veliko lepih prostorov, vendar pa opažam, da danes ljudje več časa preživijo na telefonih, kar vpliva na kakovost druženja. Upam, da bomo znova odkrili vrednost osebnih stikov.«