Urški Hočevar poln mandat na čelu direkcije za vode

Vlada je Urško Hočevar danes imenovala za direktorico Direkcije RS za vode. Univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva je direkcijo od avgusta lani vodila kot vršilka dolžnosti direktorja, zdaj pa bo nastopila poln petletni mandat z možnostjo vnovičnega imenovanja, so po dopisni seji sporočili z vlade.

Vlada je avgusta lani potrdila notranjo reorganizacijo direkcije za vode, ki je organ v sestavi ministrstva za naravne vire in prostor. Prenova organizacijske strukture sledi ključnim ciljem, to je zmanjšanju zaostankov v postopkih v pristojnosti direkcije, zagotavljanju večjega nadzora nad izvajanjem obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in učinkovitemu izvajanju protipoplavnih projektov v fazi obnove, so takrat sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.

Hkrati je vlada takrat razrešila tedanjo direktorico direkcije Nežo Kodre in jo imenovala za direktorico Inštituta za vode RS. Za vršilko dolžnosti direktorice direkcije je začasno imenovala Hočevar, ki je na to mesto prišla iz podjetja Prodnik. Februarja letos ji je status vršilke dolžnosti podaljšala še za pol leta, to je najdlje do danes, nato pa maja objavila razpis za direktorja.