Uršljanka 2018 je Nina Kremžar

Lanska zmagovalka Katarina Gomboc na literarni matineji. FOTO: Nika Hölcl Praper

Luksemburška pisateljica Nora Wagener. FOTO: Nika Hölcl Praper

Slovenj Gradec - Zmagovalka Festivala mlade literature Urška, ki se je danes končal v Slovenj Gradcu, je mlada pesnica in pisateljicaiz Ljubljane.Kot zmagovalka bo prihodnje leto gostovala na literarnnem festivalu v Pragi, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pa bo uršljanki 2018 natisnil njeno knjigo v zbirki Prvenke. Svoje pesmi je na natečaj poslala pod šifro Lavanda. »Prepričale so me z raznolikimi pristopi (vstopi/izstopi) k pesemski materiji kot celoti oblike in sporočila, ki se izraža na ozadju neke točno izražene jezikovne nedoločenosti odprtega besedila, zato so se mi zdele obetaven in včasih že kar zaključen material za bodočo knjigo,« je v obrazložitvi nagrade zapisal selektor letošnjega festivalaNina Kremžar je stara petindvajset let. Na Filozofski fakulteti je diplomirala iz anglistike in japonologije, letos pa zaključuje magisterij iz anglistike in primerjalne književnosti. »Naziv uršljanke mi poleg priznanja pomeni spodbudo, da še naprej ostanem v literarnih vodah,« je povedala po razglasitvi. »Nino Kremžar so od nekdaj fascinirale zgodbe, ki jih išče v jeziku, branju, plesu, glasbi in umetnosti na sploh, sama pa jih zna najbolje pripovedovati z besedami – naj bo to poezija ali proza. Kadar le lahko, potuje – včasih blizu, drugič daleč, ampak vsakič popolnoma, ker je ravno prepletanje sveta, ljudi in njihovi zgodb tisto, kar ji daje navdih za pisanje in življenje,« so zapisali organizatorji festivala.Letos se je na njem za lastni naslov uršljan/uršljanka potegovalo 87 avtorjev iz vse Slovenije. V finale so se izmed 21 regijskih izbrancev poleg Nine Kremžar uvrstili še(Škofja vas),(Slovenj Gradec),(Nova Gorica) in(Markovci).V mestu ob Mislinji so včeraj ves dan potekale literarne matineje. Na dopoldanskih so se predstavil nominiranci, na popoldanski pa se je predstavila lanska zmagovalka festivala, in sicer s prvencem Negotovosti navkljub. V Muzeju Huga Wolfa so se mladi literati družili tudi z mlado luksemburško pisateljicoposebno gostjo.