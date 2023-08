Ursula von der Leyen: Sloveniji želim sporočiti, da ji Evropa stoji ob strani

»Pomembno je na lastne oči videti ogromne posledice te katastrofe. Srce parajoče je bilo videti uničenje, ki so ga povzročili dež, poplave in zemeljski plazovi,« je po prihodu z ogleda območij Slovenije, prizadetih v ujmi, povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je v državo pripotovala na povabilo premiera Roberta Goloba. Skupaj z njim je dopoldne odšla v Črno na Koroškem, po vrnitvi v Ljubljano pa sta voditelja med novinarsko konferenco predstavila ukrepe, s katerimi bo komisija oziroma Evropska unija pomagala Sloveniji pri spopadanju s posledicami divjanja narave.

»Predsednica se je odzvala hitro in prišla v Slovenijo, da izrazi ne samo podporo institucij, ampak tudi svojo osebno podporo, naklonjenost in sočutje slovenskemu narodu, ki gre skozi to težko preizkušnjo,« je poudaril Golob, rekoč, da se je lahko vodja izvršnega organa sedemidvajseterice prepričala o razsežnostih poplav in o škodi, ki so jo te povzročile. »Poplavljenih je bilo več deset tisoč domov. Več deset tisoč družin je danes obupanih in ne vedo, kako bodo preživeli v prihodnjih dneh in mesecih. Naše sporočilo je jasno, pomoč bo hitra, učinkovita in na nikogar ne bomo pozabili,« je poudaril predsednik vlade.

Država pri tem računa na podporo iz Evrope in sodeč po besedah Ursule von der Leyen so njena pričakovanja upravičena.

Ursula von der Leyen se je s premierom Golobom zjutraj odpravila na Koroško, kjer si je ogledala posledice poplav. FOTO: Črt Piksi/Delo

Golob: EU je najbolje, kar se nam je lahko zgodilo

»Sloveniji in njenim prebivalcem želim sporočiti, da vam Evropa stoji ob strani,« je po prihodu v Ljubljano dejala Nemka, ki se je strinjala, da bo za obnovo poplavljenih delov države potrebnih veliko investicij. Ursula von der Leyen je pojasnila, da sta se z njenim slovenskim gostiteljem pogovarjala o paketu, sestavljenem iz treh komponent: pomoči, ki bo na voljo v okviru solidarnostnega sklada (skupaj 400 milijonov evrov); svežnja za odpornost in okrevanje Next Generation EU, v katerem je na voljo še 2,7 milijarde evrov sredstev, za katere Slovenija lahko zaprosi; ter o možnosti reprograminja obstoječih 3,3 milijarde evrov obstoječih kohezijskih sredstev.

»Evropska unija je najbolje, kar se je lahko Sloveniji in Evropi zgodilo v zadnjih sto letih. Kajti ko smo potrebovali pomoč, smo jo tudi dobili. Isti dan, ko smo sprožili mehanizem hitre pomoči, je Slovenija že začela dobivati točno tisto pomoč, za katero smo prosili,« je med konferenco poudaril Golob. To je tista solidarnost, ki po njegovih besedah dela Evropo veliko. Toda pri tem je poudaril, da se solidarnost ne konča zgolj s prvo pomočjo, ampak ta šteje tudi v fazi rekonstrukcije in sanacije. »Tudi na tem področju Evropa ponuja hitro in izdatno pomoč.«

Predsednico komisije je med obiskom spremljal tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. FOTO: Črt Piksi/Delo

Premier in predsednica komisije sta potrdila, da bo Slovenija deležna tudi tehnične pomoči za premagovanje birokratskih ovir pri dostopanju do sredstev. »Vsi se moramo zavedati, da je denar omejen, tako v evropskem kot slovenskem proračunu, ampak za odpravljanje teh posledic ga bo dovolj. Pri tem moramo biti učinkoviti in ta denar racionalno porabiti. Ta denar mora priti do tistih, ki so najbolj prizadeti,« je dodal Golob in izrazil prepričanje, da lahko Slovenija na evropski ravni postane zgledni primer odzivanja na posledice bodočih naravnih katastrof, ki se jim ne bo mogoče izogniti.