Ursula von der Leyen v senci Macrona in Scholza

»V celotnem mandatu smo bili priča nastanku resnične geopolitične unije, ki podpira Ukrajino, se zoperstavlja agresiji Rusije, spodbuja na pravilih temelječ red in vlaga v partnerstva,« lahko preberemo na spletni strani evropske komisije. Cilj evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen je bil, da deluje kot geopolitični akter. Je komisiji uspelo?

»Skupna zunanja in varnostna politika EU je skupna po svojem imenu. Težava ni le v skupnem imenovalcu držav članic, ki je zaradi odločanja s soglasjem pogosto nizek, ampak tudi, da EU pogosto ne uspe povezati niti potenciala dosedanjih politik, ki so v izključni ali pomembni pristojnosti EU, kot so trgovina, notranji trg ali kmetijstvo, s čimer bi bilo mogoče zasledovati določene geopolitične interese,« odgovarja mednarodni politolog dr. Marko Lovec s FDV. Veliko je tudi rivalstva znotraj in med institucijami EU, prihaja še do prekrivanja pristojnosti EU s pristojnostmi držav članic, kar otežuje učinkovito doseganje zunanjepolitičnih ciljev EU.