Usklajeni le okoli enega imena, drugi razpis bi ponovili

Ljubljana – Koalicija naj bi se po naših informacijah uskladila, da je nujno, da predlagajo vsaj enega kandidata. Od konca avgusta namreč mesti, ki pripadata Sloveniji, nista zasedeni. Usklajeno naj bi podprli, medtem ko naj bi se koalicija nagibala k temu, da bi za drugo mesto, za katerega se potegujetain, razpis ponovili.Koalicijske stranke včeraj niso želele javno komentirati zadeve, je pa Klemnu Podobniku večina poslanskih skupin – za zeleno luč državnega zbora kandidat potrebuje 46 poslanskih glasov – podporo izrazila že po posvetovanjih pri predsedniku republikezato zdaj ne bi smela biti vprašljiva. Vseskozi pa je bila deljena podpora za drugega kandidata za sodnika. Vidmarju so napovedali podporo v LMŠ, Levici in SAB, Nini Savin Bossière pa v SMC. Preostale zdajšnje koalicijske stranke se niso posebej opredeljevale, zato je predsednik republike v državni zbor poslal obe imeni, ki ju je izpostavil tudi sodni svet.Njegov predlog imenovanja novih slovenskih sodnikov na splošnem sodišču EU bi morala mandatno-volilna komisija obravnavati že konec februarja, a so po manjši zmedi SDS, NSi, SMC in Desus – takrat še neformalne koalicijske partnerice – sredi seje dosegle, da na dnevni red ni bil uvrščen. Takrat je NSi vztrajala, da je treba razčistiti, ali je za mesto sodnika splošnega sodišča EU nujen tudi pravniški državni izpit. Podoben dvom so izražali tudi v SDS in NSi.Bruseljski odbor, ki po 255. členu pogodbe o delovanju EU ocenjuje primernost predlaganih kandidatov, kot tudi pravosodno ministrstvo sta sicer že pred tem – tudi za Delo – povedala, da nikakor ne gre za kriterij, zaradi katerega bi zavrnili predlagane kandidate za sodnike splošnega sodišča EU. Posameznike po potrditvi v državnem zboru namreč čaka še naporen pogovor s sedemčlanskim odborom v Bruslju, ki pod drobnogled ne postavi le pretekle poklicne poti in izkušenj, ampak tudi znanje prava EU in francoščine, ki je edini delovni jezik sodišča.Tako imenovani odbor 255 je bil junija lani usoden za prejšnjega slovenskega kandidatakar se sicer zgodi več kot četrtini kandidatov, ki pred ta odbor pridejo prvič. »To pomeni, da želi ta odbor doseči, da na Sodišče EU prihajajo pravi sodniki in generalni pravobranilci,« je v svoji javni predstavitvi komentiral doktor pravnih znanosti in izredni profesor civilnega in gospodarskega prava na ljubljanski pravni fakulteti Klemen Podobnik, ki pa vendarle meni, da sam ne bi smel imeti prevelikih težav. »Mislim, da lahko pred odborom 255 uspešno zastopam tako sebe kot Slovenijo,« je dejal.