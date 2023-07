Usklajevali se bodo še v parlamentarni obravnavi

Čeprav je zakon o dolgotrajni oskrbi že v parlamentarnem postopku, se bo minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac o njegovi vsebini še pogovarjal s predstavniki delodajalcev in sindikatov. Predsednik vlade Robert Golob se je s socialnimi partnerji dogovoril, da bo za pomembno materijo, pri kateri mora država upoštevati določene roke, v prihodnje mogoče podaljšano usklajevanje, kar člani ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ocenjujejo kot enega pomembnih zaključkov sestanka s premierom.

Očitki o nespoštovanju socialnega dialoga in kršenju pravil delovanja ESS so bili med najpomembnejšimi razlogi, da so tako sindikati kot delodajalci želeli zagotovila od Roberta Goloba, kakšna bo drža vladne garniture v prihodnje. »Strinjali smo se, da je socialni dialog eden od temeljev za doseganje višje blaginje v družbi. Socialni dialog ni nekaj, kar bi bila naša izbira, ampak je naša obveznost. To sprejemamo s polno odgovornostjo, ki jo bomo tudi vnaprej uresničevali,« je po srečanju strnil premier. V zagovor nekaterim članom svoje ekipe, da so v državnozborski postopek vlagali zakonske predloge bolj ko ne mimo ESS, je opozoril na časovne okvire, ki si jih ne določajo sami, jih je pa treba spoštovati. Med temi zunanjimi pritiski sta, denimo, dve direktivi EU v noveli zakona o delovnih razmerjih. Če jih Slovenija ne sprejme do 1. avgusta, bo plačevala pogodbene kazni, zato je ministrstvo za delo predlog zakona vložilo v javno razpravo kljub nasprotovanju delodajalcev.

»Seznanjen sem bil s kritikami na račun nekaterih ministrov, nekateri primeri pa so bili omenjeni tudi zaradi dobre prakse. Zavezali smo se, da bomo primere dobre prakse poskušali uveljaviti na vseh področjih,« je dejal Golob, ki kot najpomembnejši cilj socialnega dialoga vidi to, da najdejo boljše rešitve. Dodal je, da so bili vsi ministri, ki se morajo udeleževati sej ESS in zagotavljati gradivo, navzoči in so dobili neposredno navodilo.

Sindikati in delodajalci so zahtevali pogovor s premierom o spoštovanju socialnega dialoga.

Navodila ministrom v zvezi z navzočnostjo in pripravo gradiv.

Delodajalci menijo, da so predlogi pisani na kožo sindikatom.

V petek se bo ESS sestal za obravnavo izvajanja načrta za okrevanje in odpornost. »Pregledali bomo, kar je že bilo narejeno pri reformnih predlogih, in pogledali, kateri izzivi nas še čakajo ter kakšne so časovnice za te reforme. Identificirali bomo tiste, ki bodo zahtevale še poseben angažma socialni partnerjev in vlade. Če časovnice ne bi omogočale, da se dialog konča do trenutka, ko bo zakon sprejela vlada, se bo nadaljeval tudi še potem, ko bo ta vložen v državni zbor. Pogovarjali se bomo o predlogih možnih amandmajev,« je enega od dogovorov predstavil Jakob Počivavšek iz sindikata Pergam in predsedujoči ESS. »Reforme so za vse zelo pomembne. Če želimo, da imajo odločitve legitimnost, se ustrezno implementirajo in ne naletijo na nasprotovanje v družbi, je najširši konsenz, ki prinaša dodatno vrednost, pomemben,« je prepričan Počivavšek.

Zadržani delodajalci

Delodajalska stran je bila po sestanku vseeno bolj zadržana. »Pogrešali smo nekoliko večjo samokritičnost vlade. Ministrstva so v preteklosti kršila določene zadeve, predsednik vlade pa je bil kar precej zaščitniški do svojih ministrov,« je opisal Marjan Trobiš, predsednik Združenja delodajalcev Slovenije. Nezadovoljstvo v njihovih vrstah je, kot je izpostavil, že na začetku. »Vedeti pa moramo, da so predlogi, ki so na mizi, pisani na kožo sindikatom in državi, ne delodajalcem,« je opozoril Trobiš. Pravi, da se bodo vrnili za mizo – zadnjo sejo so namreč obstruirali in je zaradi nesklepčnosti odpadla – ter se pogovarjali. Upa, da konstruktivno, saj so imeli do zdaj večkrat občutek, da gre za monolog dveh. »Malo smo pomirjeni, nismo pa še popolnoma prepričani, da bomo socialni dialog lahko izvedli na način, kot bi moral potekati,« je ocenil sestanek s predsednikom vlade.

Med aktualnimi temami, ki so za delodajalce prioritetne, je novela zakona o delovnih razmerjih, pri kateri imajo pomisleke do vrste rešitev. Kljub napovedim, da je dialog še odprt, saj vlada predloga še ni sprejela, je marsikdo med njimi skeptičen, koliko bodo upoštevani.