Uslužbenci Sove prekinili stavko

PREBERITE ŠE:



Kdo bo Sovi gledal pod kremplje

Zaposleni na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) so z današnjim dnem prekinili stavko, ki se je začela 30. novembra lani, je potrdil predsednik sindikata državnih organov. Odkar je na mesto direktorja agencije prišel, je namreč prišlo do ustreznejšega socialno-partnerskega sodelovanja, je pojasnil.»Stavko so prekinili, ker je Kozmelj zagotovil, da se bo stanje uredilo,« je dejal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Verk.Sindikat agencije se je s stavko odločil uveljavljati zahteve, povezane s statusom in vrednotenjem delovnih mest, izvajanjem socialnega dialoga in povečanjem števila zaposlenih. Stavkajoči so opozarjali, da je zaposlenega premalo kadra, zaradi česar prihaja do izgorelosti, poleg tega pa so zahtevali tudi višje plače, je spomnil Verk.Pogajanja med uslužbenci in novo vlado naj bi stekla kmalu po imenovanju novega direktorja Kozmelja, je poročal Večer na svojih spletnih straneh.