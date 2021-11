Uslužbenka tožilstva, ki je izdajala tajne podatke, je v priporu

Proti uslužbenki Specializiranega državnega tožilstva (SDT), ki je osumljena, da je izdajala tajne podatke, je bil odrejen pripor, so potrdili na SDT. Na Okrožno sodišče v Ljubljani pa so vložili zahtevo za preiskavo, so še pojasnili.

Osumljena uslužbenka SDT tajne podatke domnevno posredovala članom kriminalne združbe, ki jih preiskuje kriminalistična policija. Kot so za pojasnili na SDT, je osumljena, da je storila več kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov po 260. členu kazenskega zakonika.

Ta določa, da se oseba, ki v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja tajnih podatkov komu omogoči dostop do njih, kaznuje z zaporom do treh let. Če pa je dejanje izvršeno iz koristoljubja ali pa je povzročilo hujše ali nepopravljive škodljive posledice za varnost ali interese države, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let. Kot je razvidno iz odgovora SDT, je uslužbenka osumljena kaznivega dejanja po tej določbi.

Vložena zahteva za preiskavo

Osumljenko so v petek pripeljali pred preiskovalno sodnico, ki ji je odredila pripor. Na SDT so pojasnili še, je bila na Okrožno sodišče v Ljubljani vložena zahteva za preiskavo, zaradi interesa postopka in varstva osebnih podatkov pa podrobnejših informacij ne morejo dati.

Kot so prejšnji teden pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU), je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) maja v okviru kriminalistične preiskave, ki se je nanašala na kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, proti članom mednarodno organizirane kriminalne združbe izvedel več hišnih preiskav in proti njim podal kazenske ovadbe. Pri tem je bil zaznan sum, da so imeli določeni člani podatke o načrtovanih aktivnostih kriminalistične policije.

FOTO: Roman Šipić/Delo

Ti sumi so se julija potrdili. SDT je julija na upravo kriminalistične policije na GPU podalo naznanilo suma kaznivega dejanja proti osebi, zaposleni na SDT, ki naj bi izdajala tajne podatke. S kriminalistično preiskavo so potem utemeljili sum, da je uslužbenka letos in lani izvršila več istovrstnih kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov.

Dostop do dokumentov o aktualnih kriminalističnih preiskavah

Kot je prejšnji teden povedal pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije na GPU Matjaž Jerkič, je imela ta oseba pri svojem delu dostop do dokumentov z najbolj občutljivimi in tajnimi podatki o aktualnih kriminalističnih preiskavah oziroma predkazenskih postopkih, ki so jih usmerjali državni tožilci s SDT. Vsebino dokumentov je fotografirala in jih posredovala osebam, ki do teh podatkov niso bile upravičene. Te so podatke posredovale članom kriminalne združbe, ki jih je in jih še preiskuje kriminalistična policija.

Kriminalistična policija je odvzela prostost štirim osumljenim osebam. Trem je bilo pridržanje odpravljeno, omenjeni uslužbenki SDT pa so odredili pripor.