Usmerjeni v zeleni prehod energetike in prometa

Vse okoli nas zelo veliko izzivov, večina težav pa je izvirala izven Slovenije, je Bojan Kumer opisal vodenje ministrstva za infrastrukturo od 1. junija 2022, zdaj v vlogi kandidata za ministra za okolje, podnebje in energijo. Svojo kandidaturo zagovarja pred člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, zlasti energetski del.

Spremljala nas je stoletna suša, izpad Teša 6, reševanje težav s padcem borz, zbijanje inflacije, rast cen energije in še kaj, je naštel Kumer. Ocenil je, da smo med petimi najuspešnejšimi državami po krotitvi cen energije. Leta stopnja rasti cen elektrike v juniju lani je bila 29,7 odstotka, v januarju pa padla na 2,7 odstotka. Višje, več kot 50-odstotno rast je imel tudi plin, zdaj pa padel bolj kot v Evropi. Zmanjšujemo porabo ruskega plina, zmanjšujemo pa tudi ogljičnost prometa, je povedal Kumer.

Energija mora biti cenovno dostopna, pravi Kumer in dodaja, da je ključno, da se pripravimo na konec krize. V nekaj tednih bo digitalizirana tudi ponudba plina. S poroštvenim zakonom so zaščitili domače proizvajalce. Kumer je naštel še druge zaščitne ukrepe, tudi za gospodinjstva. Končne cene elektrike so nižje kot v povprečju v EU in so v trendu padanja.

Pri plinu je Slovenija popolnoma uvozno odvisna. Vlada je zagotovila tretjino plina iz Alžirije. Prihranek plina je bil še zadnji delec v mozaiku reševanja težav. Neprestano smo na meji 15-odstotnega prihranka plina do marca, kar je evropski cilj. »Maksimalno podpiramo naložbe v obnovljive vire,« je dejal Kumer in dodal, da so dodali 15 milijonov evrov za podpore.

V postopku je zakon o umeščanju obnovljivih virov v prostor, podpore so namenjene tudi za hranilnike, za tiste, ki nimajo dovolj močnega omrežja. Razmah so sončne elektrarne doživele med oktobrom in decembrom.

Ključno je razogljičenje prometa, ki je največji porabnik energije v Sloveniji. Pripravljajo nov zakon o alternativnih gorivih, ustanovili so svet za javni promet, sprejeli bodo tudi smernice za parkiranje.

Milijoni za sončne elektrarne

V prihodnje čaka pospešeno vlaganje v OVE in krepitev podnebne politike. Čaka nas pravičen prehod iz premoga, strateška odločitev o novi jedrski elektrarni. Zakon o pospešitvi umeščanja OVE v prostor bo namenjen zlasti sončnim elektrarnam, te bodo ob cestah, na kmetijskih površinah, na vodah in drugje. To gre z roko v roki z evropskim denarjem, ki ga bo več kot 500 milijonov evrov. Doma bodo zagotovili več kot 350 milijonov evrov.

Bojan Kumer se je pohvalil tudi z uspehi v pogovorih z Evropo. FOTO: John Thys/AFP

Prometne politike bodo dolgoročne, imele bodo parkirne ukrepe, prehod na e-mobilnost in drugo. Javni potniški promet pa je hrbtenica. Upravljavec je ustanovljen, v teku je javni razpis za izvajalce.

Kumer je napovedal podnebni zakon, nov zakon o obnovljivih virih in o učinkoviti rabi energije. Spremeniti bo treba zakon o okolju, sprejeti metansko uredbo in še kaj. Čedalje več držav se odloča za podnebne resorje, zdaj tudi Slovenija. Kumer je napovedal tudi okrepljeno delovanje na področju prilagajanja na podnebne spremembe.

Jedrska država

Štiristebrna strategija bo zapisana v novem nacionalnem podnebno energetskem načrtu. Pri tem je pomembna tudi povezljivost, ob izpadu Teša in remontu jedrske elektrarne se je tako zelo izkazala nova povezava z Madžarsko.

Slovenija je jedrska država, moramo pa poskrbeti za odpadke in za boljše upravljanje sklada za razgradnjo. Obstoječa jedrska elektrarna je tik pred pridobitvijo dovoljenja za podaljšanje obratovanja do 2043. Za novo jedrsko elektrarno pa bo vlada preučila vse mogoče alternativne rešitve.

Kavcijski sistem je zaveza

Preučiti bo treba kavcijski sistem, Kumer ga je napovedal najkasneje 2026, poskrbeti za energetsko izrabo odpadkov in blata čistilnih naprav. Degradirana območja bo tudi treba sanirati, Kumer pa ni želel razkriti nobenih rokov, dejal je le, da čim prej. Evidence morajo pri tem postati jasne in transparentne, postopki pa hitrejši.

Kumer je dejal, da so zdaj bolj pripravljeni kot junija, da so tudi razmere bolj optimistične, poslancem pa dejal še, da je zdaj čas za vlaganje v obnovljive vire energije.

Povezanost energetike

»V energetiki je vedno tako, da si želiš biti čim bolj povezan s sosedi. Madžarska je bila še zadnja, ki ni bila električno povezana s Slovenijo. Take investicije so bile v vseh vladah podhranjene, ta energetska kriza pa je pokazala, da je treba tu narediti velike korake naprej,« je Kumer odgovoril na vprašanje, kako pomemben je daljnovod do Madžarske, za katerega je temeljni kamen postavil prejšnji predsednik vlade. Za dogovor o plinovodu pa je dodana zahteva za nadgraditev projekta v vodikovod.

Megavatna ura elektrike šestkrat zamenja lastnika pred končno porabo. Zato je enoten evropski trg tako pomemben, izmenjave elektrike pa tudi, to je ključna osnova zanesljive oskrbe.

Poroštveni zakon je bil sprejet zato, da sta energetska stebra še lahko delovala in zagotavljala oskrbo uporabnikov. O 500-milijonski dokapitalizaciji HSE je bila debata dolga, denar pa naj bi HSE vrnil v dveh letih.

Kumer je zanikal, da bi prejšnji minister za infrastrukturo opravljal delo treh sedanjih ministrov. Stroški bodo gotovo manjši kot stroški za referendum, je še zbodel.