Nevrokirurg Bošnjak: Kako bi lahko po vsem tem normalno delal. Nisem iz kamna.

Kdo je Roman Bošnjak

61-letni Bošnjak je specialist za invazivno mikrokirurgijo tumorjev in ožilja možganov ter hrbtenjače pri odraslih in otrocih, svétnik, redni profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Od marca 2014 ima registriran espe, dela tudi v zasebnem medicinskem centru MD medicina, kjer piše, da »se ukvarja z degenerativnimi boleznimi hrbtenice, s poškodbami in utesnitvami perifernih živcev ter poškodbami brahialnega pleteža. Superspecialistično se ukvarja z endoskopsko endonazalno kirurgijo (adenomi hipofize in drugi tumorji sprednjega lobanjskega dna), kranialno endoskopsko nevrokirugijo (skozi endoport, intraventrikelno, intraparenhimsko) in endoskopsko kirurgijo hrbtenice. Pri operacijah uporablja najsodobnejše pripomočke za doseganje maksimalnih rezultatov, kot so nevronavigacija, nevromonitoring in nevrostimulacija. Je vabljeni predavatelj na številnih mednarodnih nevrokirurških kongresih in inštruktor na nevroendoskopskih kongresih.«

Od leta 2004 je tudi sodni izvedenec za področje nevrokirurgije. Bil je učenec nevrokirurga Vinka Dolenca. Slednjega je pri dolgoletnem vodenju Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo v ljubljanskem UKC najprej nadomestil nevrokirurg Marjan Koršič, leta 2014 pa je vodstveni položaj prevzel Bošnjak. V UKC Ljubljana dela že 34 let.

Leta 2018 je sodeloval pri operaciji, s katero sta z ušesno kirurginjo izr. prof. dr. Sabo Battelino v sodelovanju z italijanskimi in turškimi zdravniki petletni italijanski deklici povrnila sluh z vgraditvijo slušnega vsadka v možgansko deblo. Prva tovrstna operacija v Sloveniji in zelo redka v Evropi je dala čudoviti rezultat: po dveh letih popolne tišine je deklica spet slišala, smo poročali v Delu.