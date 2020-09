Usoda Pivčeve nejasna tudi po srečanju poslancev Desusa z Janšo

Gantar želi biti vezni člen med Desusom in vlado

Aleksandra Pivec je z mesta predsednice Desusa odstopila v sredo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pivčeva: »Kot podpredsednica vlade sem dolžna opravljati obveznosti«

Aleksandra Pive je glede svoje vloge v vladi po odstopu sporočila, da je kot podpredsednica vlade »dolžna opravljati svoje obveznosti tako, kot je najbolje za državljanke in državljane in kot ji nalaga predsednik vlade« Janez Janša.



V izjavi, ki so jo posredovali z ministrstva za kmetijstvo, ki ga Pivčeva vodi, so zapisali, da so bili z njenih odstopom kot predsednice Desus ustvarjeni pogoji, da je svet stranke sprejel zakonite sklepe za sklic izrednega kongresa. Vsa ostala dejanja bi bila nezakonita in nedemokratična.

Za Desus sporno tudi ministrovanje Pivčeve

Tomaž Gantar je še pojasnil, da se bo Desus v primeru interpelacije ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa držal koalicijske pogodbe in interpelacije ne bo podprl. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Interpelacije Hojsa ne bodo podprli

Premierse je glede na nove razmere v vrhu DeSUS danes sestal s poslanci te stranke in začasnim zastopnikom. V Desusu pričakujejo, da Pivčeva ne bo več podpredsednica vlade, prav tako se jim ne zdi primerno, da ostane ministrica. A se bodo o tem po Gantarjevih navedbah še pogovorili na srečanju koalicije v ponedeljek.Desus je danes predsednika vlade obvestil o odstopu Pivčeve z mesta predsednice stranke in o tem, da ima Gantar pooblastilo zastopanja Desus do novembrskega kongresa. »V tem obdobju bom jaz tisti, ki se bom na koalicijskih sestankih pogovarjal o delu Desusa in sodelovanju v koaliciji,« je po srečanju z Janšo v izjavi v DZ medijem povedal Gantar.Danes so izmenjali izkušnje glede sodelovanja Desusa v koaliciji, ki je po njegovem mnenju dobro. Tudi po spremenjenih razmerah v vrhu stranke so usklajeni glede spoštovanja koalicijske pogodbe in zavez, kar predsednik vlade tudi pričakuje, je povedal Gantar.Medtem pa v Desusu pričakujejo, da Pivčeva ne bi bila več podpredsednica vlade, glede na to, da so bili kriteriji za to jasno določeni v začetku dela te koalicije. Doslej so bili vsi trije podpredsedniki Janševe vlade predsedniki koalicijskih strank. »V tem trenutku Pivčeva ne zastopa nikogar razen sebe,« e ugotavljal Gantar, sicer minister za zdravje.Po njegovem mnenju ne bi bilo smiselno, da bi on sam do kongresa Desusa prevzel podpredsedniško mesto v vladi. Želi pa biti vezni člen med stranko, poslansko skupino in vlado.Zaradi vseh nerazčiščenih očitkov na račun Pivčeve po mnenju Desusa tudi ni primerno, da bi ostala ministrica za kmetijstvo. A Gantar priznava, da to ni v njihovih rokah, pač pa mora biti dogovor koalicije in predsednika vlade, ki se mora o tem na koncu odločiti.O tem se bodo pogovorili na koalicijskem sestanku tudi s predsedniki drugih strank, ki bo predvidoma v ponedeljek. »To je zdaj zadeva vseh sodelujočih v vladi. Mislim, da je korektno, da se pogovorimo, kako bomo delali naprej glede na nove okoliščine,« je povedal Gantar. Obenem je pojasnil, da Desus danes z ničemer ne pogojuje sodelovanja v koaliciji. Po njegovem mnenju je potrebno, da vlada deluje dobro in da izpolnjujejo programske zaveze.Prav tako se je treba v koaliciji pogovoriti o novem resorju oziroma uradu za demografijo, ki ga bo vodil Desus, je še povedal Gantar in ob tem spomnil, da bo to spremenilo ravnovesje v vladi in število resorjev glede na velikost poslanskih skupin. A je obenem zatrdil, da o rekonstrukciji vlade niso govorili. Na vprašanje, ali je temu sam naklonjen, je odgovoril, da si želijo obdržati resorje, a ni bilo izrecno rečeno, ali urad za demografijo vodi direktor ali minister.Gantar je še pojasnil, da se bo Desus v primeru interpelacije ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa držal koalicijske pogodbe in interpelacije ne bo podprl. Ali bo morda kakšen poslanec le ravnal drugače, ne ve, a »načeloma se v stranki in poslanski skupini zavedamo obveznosti v zvezi s sodelovanjem v tej vladi«.Pivčeva je z mesta predsednice Desusa odstopila na sredini seji izvršnega odbora pred sejo sveta stranke, ki bi bržkone odločal o njeni razrešitvi. Do napetih razmer so pripeljali očitki na njen račun glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji.