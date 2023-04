Uspeh Slovenije v OZN odvisen od afriških glasov

V nadaljevanju preberite:

Kandidatura Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN je bila lani in letos razlog za številna srečanja s predstavniki afriških držav. Pomemben del diplomatske ofenzive, s katero Slovenija lobira za afriške in druge glasove v svetovni organizaciji, bo tudi mednarodna konferenca Dan Afrike, ki jo na Brdu pri Kranju že dvanajstič zapored organizira ministrstvo za zunanje zadeve in bo po obsegu ter udeležbi najambicioznejša do zdaj.