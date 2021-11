Uspehi v senci premierovih izpadov

V nadaljevanju preberite:

V zvezi s slovenskim predsedovanjem so v širši evropski javnosti odmevali predvsem delovanje premiera Janeza Janše, njegova vojna z mediji in blokada delegiranih tožilcev. A pravo predsedovanje je zapleteno tehnično, zakonodajno delo. Sloveniji ne manjka uspehov. Države članice so se v okviru sveta EU uskladile o prelomnih aktih digitalnih trgih in storitvah. Kovanje zadnjih kompromisov o zakonodajnih aktih poteka v razvpitih trialogih. Čeprav mora predsedstvo krmariti med čermi, se bo po decembrski končnici očitno lahko pohvali s precejšnjim napredkom v zakonodajnem delu.